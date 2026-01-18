سبورت: لا يمكن اعتبار الصفقة فشلت ولكن حمزة عبد الكريم لن ينضم إلى برشلونة

الأحد، 18 يناير 2026 - 11:24

كتب : FilGoal

مران الأهلي - حمزة عبد الكريم

أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن صفقة انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة اقتربت من عدم الإتمام في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت الصحيفة إن الصفقة بعدما كانت شبه مكتملة فإن الأمور أصبحت أكثر هدوءا الآن، مع استمرار اللاعب في خوض المباريات مع الأهلي في كأس الرابطة المصرية.

يأتي هذا في ظل رغبة برشلونة في تدعيم خط هجوم الفريق الرديف بسبب كثرة الإصابات والغيابات، في محاولة للعودة إلى دوري الدرجة الثانية بعد الهبوط في الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة إلى أن التعقيدات التي أدت إلى توقف الصفقة هي الأرقام المالية الكبيرة التي طلبها الأهلي.

وهي أن تكون قيمة الصفقة 5 ملايين يورو في حالة مشاركة اللاعب في 5 مباريات مع فريق الرديف في برشلونة، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات تعتمد على ما يقدمه حمزة عبد الكريم مع الفريق.

كما أشارت الصحيفة إلى أن هناك شيئا لا يدعو للتفاؤل بشأن حمزة عبد الكريم وهو مشاركته في آخر 6 مباريات مع الأهلي في كأس الرابطة دون أن يسجل أي أهداف، رغم أنه شارك في 90 دقيقة أمام طلائع الجيش في المباراة الأخيرة.

حمزة الذي أتم في الأول من يناير الجاري عامه الـ18 ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة في ظل المفاوضات الجارية بين الناديين منذ فترة.

وذكرت جريدة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية سابقا أن حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي أصبح على بعد خطوة من الانضمام إلى برشلونة.

وأضاف التقرير أن الشاب المصري سينضم إلى رديف برشلونة حتى يونيو المقبل، مع خيار شراء ارتفعت قيمته من 1.25 إلى 1.5 مليون يورو.

كما تتضمن الصفقة حوافز مرتبطة بمشاركته مع النادي الكتالوني تصل إلى 5 ملايين يورو، وهو رقم أعلى من الـ3 ملايين التي جرى التفاوض عليها في البداية.

فضلا عن رفع نسبة إعادة البيع مستقبلا من 10% إلى 15%.

الأهلي برشلونة حمزة عبد الكريم
