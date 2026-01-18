الحاج ضيوف: لا أخشى الحضور الجماهيري المغربي والدليل كينشاسا.. ونعشق هذه المباريات

أعرب الحاج ضيوف أسطورة منتخب السنغال عن ثقته في لاعبي الفريق قبل المباراة النهائية أمام المغرب في أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب المغرب مساء اليوم الأحد أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا.

وقال الحاج ضيوف في تصريحات صحفية: "الجميع يريد الفوز علينا سواء في مباراة ودية أو أمم إفريقيا أو كأس العالم، وذلك لأننا في القمة ونمتلك أفضل اللاعبين، وطلبت من اللاعبين مواصلة اللعب والاستمتاع بالمباراة النهائية".

وتابع "سعداء للغاية بوصول السنغال إلى النهائي، لأنه عندما تلعب في النهائي، لا تدري متى ستتاح لك الفرصة مرة أخرى، ونصحت اللاعبين بالاستمتاع بهذه اللحظة والسعي للفوز".

وكشف ضيوف "لا أخشى الحضور الجماهيري، إذا نجحنا في الفوز في كينشاسا فبإمكاننا الفوز في أي مكان، ورأينا مدى صعوبة الأمر لكننا نجحنا في تحقيق الانتصار".

وكان منتخب السنغال قد حسم تأهله إلى كأس العالم بعد التغلب على الكونغو الديمقراطية في ملعبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشدد ضيوف "نحن نعشق هذا النوع من المباريات، هل تتذكرون مباراتنا ضد البرازيل؟ والأمر نفسه على مباراتنا ضد إنجلترا، هؤلاء اللاعبون الشباب المعتادون على اللعب على أعلى مستوى، وهذه التفاصيل التي تُحدث الفرق".

وأضاف "نمتلك فريقا يتمتع بهدوء استثنائي ومرعب، وموهبتنا أيضا مرعبة، انظروا إلى دكة بدلاء السنغال كأنه منتخب آخر".

واختتم الحاج ضيوف تصريحاته "لن نتحدث إلا عن كرة القدم، سنلعب كرة القدم وسنستمر في منح المتعة في الملعب".

ويلعب منتخب المغرب ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، في المباراة التي تقام على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

ويدير الكونغولي جان جاك ندالا المباراة النهائية.

وسبق وأدار جان جاك ندالا مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر.

وتأهل منتخب المغرب للنهائي بعد تخطي نيجيريا بركلات الترجيح، بينما وصل منتخب السنغال للنهائي بعد الفوز على مصر بهدف دون رد.