أمم إفريقيا - محمد رمضان: إلغاء تواجدي في حفل الختام.. ولن يتغير حبي للمغرب

أعلن محمد رمضان الفنان المصري عن إبلاغه بإلغاء تواجده في حفل ختام أمم إفريقيا بشكل مفاجيء.

ويلعب منتخب المغرب مساء اليوم الأحد أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا.

وقال الفنان محمد رمضان عبر حسابه على إنستجرام: "سعيد بمشاركتي في ألبوم أمم إفريقيا وذهابي للتصوير في مراكش قبل البطولة، والجميع يعلم محبتي لشعب ودولة المغرب".

وكشف رمضان "كان من المقترح أن أتواجد في حفل الافتتاح قبل أن يتم تغيير ذلك من اللجنة المنظمة بسبب أنه كيف لفنان مصري أن يتواجد في الافتتاح، رغم أنني من إفريقيا وهذه بطولة قارية لكن احترمت ما قيل لي وأنني سأتواجد بحفل الختام".

وأوضح "لم يتم التواصل معي رغم اقتراب المباراة النهائية وعندما تواصلت مع المسؤول في اللجنة المنظمة، علمت أنني لن أتواجد في الحفل وأرسل لي مقطع فيديو بسبب مشكلة مع مدير فني، ولكن ما هي علاقة محمد رمضان والفن بذلك؟".

وشدد "هذا تصرف فردي أحزنني وهو مسيء بسبب إلغاء ارتباطاتي لحضور هذا الحفل، ولم يكلف أحد نفسه بالتواصل معي للاعتذار أو شرح السبب لي أو ربما تحدث مشكلة عند مشاركتي".

واختتم محمد رمضان تصريحاته "في النهاية هذا التصرف السيء من فرد أو أشخاص، لن يقلل أبدا من حبي واحترامي وتقديري للمغرب، وأتمنى ألا يتم تضخيم أي مشكلة فردية للحكم على شعب أو دولة بالكامل، ويظل حبي للمغرب وشعبها كما هو".

ويلعب منتخب المغرب ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، في المباراة التي تقام على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

ويدير الكونغولي جان جاك ندالا المباراة النهائية.

وسبق وأدار جان جاك ندالا مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر.

وتأهل منتخب المغرب للنهائي بعد تخطي نيجيريا بركلات الترجيح، بينما وصل منتخب السنغال للنهائي بعد الفوز على مصر بهدف دون رد.