أمم إفريقيا - أوناحي: الركراكي جعلنا عائلة واحدة.. والجميع مستعد لتقديم أفضل ما لديه

يحلم عز الدين أوناحي لاعب وسط المغرب بالتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا مساء اليوم الأحد.

ويلعب منتخب المغرب مساء اليوم الأحد أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا.

وقال أوناحي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "كل لاعب في الفريق سواء من أصحاب الخبرة أو الشباب الطامحين لإثبات أنفسهم مستعد لتقديم أفضل ما لديه".

وشدد "نحن جميعا مركزون على حلم واحد وهو الاحتفاظ باللقب في المغرب وإسعاد جماهيرنا".

وكشف أوناحي "وليد الركراكي جعلنا نشعر وكأننا عائلة واحدة، الجميع يدعم بعضه البعض داخل الملعب وخارجه وهذا ما يجعل الفريق متماسكا ومجهزا لمواجهة التحدي".

واختتم أوناحي تصريحاته "سنلعب أمام السنغال 11 لاعبا ضد 11 لاعبا، وهدفنا تقديم أقصى ما لدينا لإسعاد الجمهور في المدرجات أو المنزل".

ويلعب منتخب المغرب ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، في المباراة التي تقام على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

ويدير الكونغولي جان جاك ندالا المباراة النهائية.

وسبق وأدار جان جاك ندالا مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر.

وتأهل منتخب المغرب للنهائي بعد تخطي نيجيريا بركلات الترجيح، بينما وصل منتخب السنغال للنهائي بعد الفوز على مصر بهدف دون رد.