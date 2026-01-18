أمم إفريقيا - الشيبي: لدينا هدف واحد وهو تحقيق اللقب.. وشعوري مختلف عن بيراميدز

أعرب محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز ومنتخب المغرب عن استعداده لخوض نهائي أمم إفريقيا.

محمد الشيبي النادي : بيراميدز المغرب

ويلعب منتخب المغرب مساء اليوم الأحد أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا.

وقال الشيبي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "نستعد للنهائي مثل جميع المباريات، ولدينا هدف واحد وسندخل المباراة من أجل تحقيقه".

وشدد "إن شاء الله نحقق اللقب ونسعد الشعب المغربي".

وأضاف "شعوري مختلف جدا عما شعرت به مع بيراميدز، خاصة أنك تمثل بلدك وهذه البطولة مختلفة عن دوري أبطال إفريقيا".

وتابع الشيبي "هدفنا تحقيق اللقب وإبقاء الكأس في المغرب لإسعاد الشعب".

أما عن التوتر فأجاب "التوتر شيء ضروري خاصة أن البطولة منظمة في بلدنا، ونتمنى إنهاء مواجهة السنغال مبكرا".

واختتم الشيبي تصريحاته "أي لاعب سيشارك سيقوم بواجبه، لا يهمنا من يلعب أساسيا وكل من سيخوض اللقاء سيقدم ما لديه لتحقيق الفوز".

ويلعب منتخب المغرب ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، في المباراة التي تقام على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

ويدير الكونغولي جان جاك ندالا المباراة النهائية.

وسبق وأدار جان جاك ندالا مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر.

وتأهل منتخب المغرب للنهائي بعد تخطي نيجيريا بركلات الترجيح، بينما وصل منتخب السنغال للنهائي بعد الفوز على مصر بهدف دون رد.