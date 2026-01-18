مؤتمر جيسوس: لم أقلل من قيمة الهلال وأتمنى عدم تفسير تصريحاتي بأشياء لم أقلها

الأحد، 18 يناير 2026 - 10:10

كتب : FilGoal

جورجي جيسوس - مدرب النصر

شرح جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر تصريحاته السابقة عن الهلال وطالب بعدم إساءة فهمه.

وتغلب النصر على الشباب ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وكان جيسوس قد صرح سابقا عن امتلاك الهلال قوة تساعده خارج الملعب وهو مافسره البعض بالتحيز ضده فريقه السابق.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي: "النصر ينافس على الدوري بجدية، لكنني لم أنس أعوامي الثلاثة في الهلال والتي فزنا فيها بالكثير".

وشدد "لم أقلل من قيمة فريقي السابق، أحب الكرة السعودية، وهي تطورت بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة وهذا شيء رائع".

وأوضح "لا أريد أن يفسر الآخرون حديثي بأشياء لم أقلها، أشكر الهلال على تدريبي لهم وأنا الآن أدافع عن النصر، وأتمنى ألا تُدخل الناس الكلمات في فمي، أطلب الاحترام".

وتابع جيسوس "فزت بالكثير هنا وممتن لأنني وجدت الاحترام في السعودية وأطالب بالاحترام أيضا حتى آخر يوم لي هنا".

واختتم جيسوس تصريحاته "كان من المهم الفوز وحصد الثلاث نقاط بعد سلسلة من النتائج السلبية، خاصة أنها مباراة دربي وهي صعبة دائما".

وتغلب النصر على الشباب في مباراة مثيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 16.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة بعد التعثر في أربع مباريات متتالية.

وخسر النصر آخر ثلاث مباريات في الدوري ليبتعد بفارق 4 نقاط عن الهلال الذي يواجه نيوم مساء اليوم الأحد.

