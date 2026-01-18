مواعيد مباريات الأحد 18 يناير 2026.. نهائي أمم إفريقيا وبرشلونة ضد سوسيداد

يشهد اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026 ختام منافسات أمم إفريقيا بإقامة المباراة النهائية.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أمم إفريقيا

يلعب منتخب السنغال أمام المغرب في المباراة النهائية على استاد الأمير مولاي عبد الله الرياضي.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1.

الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة العشرين من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

يستضيف نيوم بقيادة أحمد حجازي فريق الهلال ضمن منافسات المسابقة.

ويقام اللقاء في السابعة والنصف مساء.

وتذاع المباريات عبر قناة الثمانية السعودية.