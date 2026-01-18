كرة طائرة - الحسم في القمة.. الأهلي والزمالك ينتصران بالجولة الثانية من السوبر المصري
الأحد، 18 يناير 2026 - 01:35
كتب : FilGoal
يحسم لقاء القمة بين الأهلي والزمالك هوية بطل كأس السوبر المصري للكرة الطائرة 2025-26.
وأقيمت مباريات الجولة الثانية من كأس السوبر المصري السبت على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر.
وحقق الأهلي الفوز على بتروجت بنتيجة 3-0.
وجاءت نتائج الأشواط: 25-23 و28-26 و25-20.
وسبقه الزمالك بالفوز بنفس النتيجة على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0.
وجاءت نتائج الأشواط: 25-18 و25-18 و25-18.
وكان الزمالك قد فاز على بتروجت في الجولة الأولى 3-1، والأهلي على الاتحاد بنتيجة 3-0.
ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الزمالك.
فيما يحتل بتروجت والاتحاد المركز الثالث والرابع على الترتيب بدون نقاط.
ويشارك 4 فرق في منافسات البطولة وهم الأهلي والزمالك وبتروجت والاتحاد السكندري.
وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد.
الإثنين 19 يناير
بتروجت × الاتحاد - 6 مساء
الأهلي × الزمالك - 8 مساء
الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية.
وحسم الأهلي لقب السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة ثلاث مرات أعوام 2023 و2024 و2025.