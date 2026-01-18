كرة طائرة - الحسم في القمة.. الأهلي والزمالك ينتصران بالجولة الثانية من السوبر المصري

الأحد، 18 يناير 2026 - 01:35

كتب : FilGoal

الأهلي - بتروجت - كرة طائرة

يحسم لقاء القمة بين الأهلي والزمالك هوية بطل كأس السوبر المصري للكرة الطائرة 2025-26.

وأقيمت مباريات الجولة الثانية من كأس السوبر المصري السبت على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر.

وحقق الأهلي الفوز على بتروجت بنتيجة 3-0.

كرة طائرة - جدول مواعيد مباريات السوبر المصري للرجال بمشاركة 4 فرق كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في الجولة الأولى من السوبر المصري كرة طائرة - الزمالك يعلن تعاقده مع ديميتري ياكوفليف من جديد كرة طائرة – بعد حسم اللقب.. سيدات الأهلي يفزن على الزمالك في نهائي دوري المرتبط

وجاءت نتائج الأشواط: 25-23 و28-26 و25-20.

وسبقه الزمالك بالفوز بنفس النتيجة على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-18 و25-18 و25-18.

وكان الزمالك قد فاز على بتروجت في الجولة الأولى 3-1، والأهلي على الاتحاد بنتيجة 3-0.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الزمالك.

فيما يحتل بتروجت والاتحاد المركز الثالث والرابع على الترتيب بدون نقاط.

May be an image of ‎text that says '‎كأس السوبر رجال 0 OGLC جدول الترتيب بعد الجولة الثانية النقاط on 6 الفريق 6 الأهلي الترتيب 1 الزمالك 2 بتروجت ート ូរង 3 الاتحاد 4 لث الثالث والرابع alatand النهائي 000 비인보대회 تتتك نصر بتْك_مصر MISR BANQUE ضشبارتن‎'‎

ويشارك 4 فرق في منافسات البطولة وهم الأهلي والزمالك وبتروجت والاتحاد السكندري.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد.

الإثنين 19 يناير

بتروجت × الاتحاد - 6 مساء

الأهلي × الزمالك - 8 مساء

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة ثلاث مرات أعوام 2023 و2024 و2025.

