الكشف عن مباريات ربع النهائي لـ كأس عاصمة مصر

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن مباريات ربع نهائي كأس عاصمة 2025-26.

وتأهلت فرق المصري وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبي والجونة وزد وطلائع الجيش وبتروجت لربع النهائي.

وتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة لربع النهائي وأكمل أفضل فريقين احتلا المركز الثالث عقد المتأهلين.

وجاءت مباريات ربع النهائي

وادي دجلة × طلائع الجيش

إنبي × بتروجت

الجونة × المصري

زد × المقاولون العرب

بحثًا عن بطل جديد 🏆 مواجهات قوية منتظرة في ربع النهائي 🔥#رابطة_الأندية_المحترفة | #كأس_عاصمة_مصر pic.twitter.com/3ZpbwvXE2c — رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) January 17, 2026

يذكر أن الرابطة أعلنت عن هوية المتنافسين في ربع النهائي وفقا لحسابات التأهل عند إعلان القرعة في بداية الموسم.

وستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب في مرحلتي ربع ونصف النهائي.

ويقام النهائي من مباراة واحدة في نهاية الموسم.

يذكر أن النسخة الحالية ستشهد بطلا جديدا بعد توديع مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا من دور المجموعات.

وحصل مودرن سبورت على لقب النسخة الأولى، واستحوذ سيراميكا كليوباترا على الـ 3 ألقاب الأخيرة.

ويتأهل بطل كأس عاصمة مصر إلى النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري.