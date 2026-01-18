الكشف عن مباريات ربع النهائي لـ كأس عاصمة مصر

الأحد، 18 يناير 2026 - 01:18

كتب : FilGoal

كأس الرابطة المصرية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن مباريات ربع نهائي كأس عاصمة 2025-26.

وتأهلت فرق المصري وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبي والجونة وزد وطلائع الجيش وبتروجت لربع النهائي.

وتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة لربع النهائي وأكمل أفضل فريقين احتلا المركز الثالث عقد المتأهلين.

وجاءت مباريات ربع النهائي

وادي دجلة × طلائع الجيش

إنبي × بتروجت

الجونة × المصري

زد × المقاولون العرب

يذكر أن الرابطة أعلنت عن هوية المتنافسين في ربع النهائي وفقا لحسابات التأهل عند إعلان القرعة في بداية الموسم.

وستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب في مرحلتي ربع ونصف النهائي.

ويقام النهائي من مباراة واحدة في نهاية الموسم.

يذكر أن النسخة الحالية ستشهد بطلا جديدا بعد توديع مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا من دور المجموعات.

وحصل مودرن سبورت على لقب النسخة الأولى، واستحوذ سيراميكا كليوباترا على الـ 3 ألقاب الأخيرة.

ويتأهل بطل كأس عاصمة مصر إلى النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري.

كأس عاصمة مصر ربع نهائي كأس عاصمة مصر
