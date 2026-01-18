كسر سلسلة اللاهزيمة.. كالياري ينتصر على يوفنتوس

خسر يوفنتوس من خصمه كالياري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل لوكا ماتزيتيلي هدف كالياري الوحيد.

وكسر كالياري سلسلة اللاهزيمة التي حققها يوفنتوس تحت قيادة لوتشيانو سباليتي.

وظل البيانكونيري بدون هزيمة لـ 7 مباريات على التوالي قبل أن يأتي أبناء جزيرة ساردينيا لكسر السلسلة.

وخلال هذه السلسلة فاز يوفنتوس في 6 مباريات وتعادل مرة واحدة فقط.

وأحرز ماتزيتيلي الهدف في الدقيقة 65 بعد تسديدة من اللمسة الأولى عقب تمريرة من جانلوكا جايتانو.

وبهذا الفوز وصل كالياري للنقطة 22 في المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 39 في المركز الرابع.

