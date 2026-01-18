كسر سلسلة اللاهزيمة.. كالياري ينتصر على يوفنتوس

الأحد، 18 يناير 2026 - 00:39

كتب : FilGoal

كالياري

خسر يوفنتوس من خصمه كالياري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل لوكا ماتزيتيلي هدف كالياري الوحيد.

وكسر كالياري سلسلة اللاهزيمة التي حققها يوفنتوس تحت قيادة لوتشيانو سباليتي.

وظل البيانكونيري بدون هزيمة لـ 7 مباريات على التوالي قبل أن يأتي أبناء جزيرة ساردينيا لكسر السلسلة.

وخلال هذه السلسلة فاز يوفنتوس في 6 مباريات وتعادل مرة واحدة فقط.

وأحرز ماتزيتيلي الهدف في الدقيقة 65 بعد تسديدة من اللمسة الأولى عقب تمريرة من جانلوكا جايتانو.

وبهذا الفوز وصل كالياري للنقطة 22 في المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 39 في المركز الرابع.

كالياري نابولي الدوري الإيطالي
