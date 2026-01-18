أمم إفريقيا - أبو زهرة: خسرنا من السنغال لأسباب فنية فقط.. وهذه تفاصيل حديثي مع صلاح

الأحد، 18 يناير 2026 - 00:31

كتب : FilGoal

مصطفى أبو زهرة

شدد مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على أن منتخب خسر من السنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لأسباب قنية فقط.

وخسر منتخب مصر من السنغال بهدف دون رد ليلعب مباراة على المركز الثالث نيجيريا وانتهت لصالح نيجيريا بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل دون أهداف.

وقال أبو زهرة عبر أون سبورت: "الإنجاز بالنسبة لنا هو التتويج بكأس أمم إفريقيا، لكن التواجد في المربع الذهبي أمر طبيعي".

وأضاف "أشكر جميع اللاعبين على مجهودهم وأيضا محمد صلاح بشكل خاص إذ كان نموذجا يحتذى به لمصري "جدع ابن بلد" وأتمنى أن يتواجد معنا لأطول فترة ممكنة نظرا لخبرته وعقليته المميزة لنقلها للجيل القادم".

وأكمل "الجهاز الفني أدى ما عليه، لكن في النهاية هي منافسة شريفة".

وتابع "أشكر المغرب بغض النظر عن صافرات الاستهجان أثناء عزف نشيدنا الوطني فذلك خطأ كبير وأنتظر رد فعل عليها من جانبهم، الاستضافة كانت على أعلى مستوى، لكن الختام لم يكن جيدا".

وواصل "لم يحدث أي اختلاف في جودة الإقامة سواء قبل مباراة السنغال أو بعدها فكانت أفضل استضافة والفندق كان مميزا للغاية ومعروف في طنجة، ليس من الصواب تحميل المسؤولين في المغرب شيء لم يحدث".

وأوضح "الخسارة ضد السنغال كانت لأسباب فنية ولا أحمل حكم المباراة أي شيء".

وشدد "حسام حسن سيستمر في تدريب المنتخب في كأس العالم وهذا القرار نهائي".

وأجاب "لعبنا مباراة نيجيريا باللاعبين غير الأساسيين؟ لا، خضنا المباراة بالمتاحين بعد غياب 6 لاعبين لأسباب مختلفة".

وكشف "جمعني حديث مطول مع محمد صلاح عقب مباراة نيجيريا وأبدى تعاونه في أكثر من ملف مثل المجنسين وإمكانية حديثه مع أي لاعب لضمه واستعداده للعمل لخدمة كرة القدم في مصر، وهناك تفاصيل أخرى للحديث سأقولها في الوقت المناسب".

وأنهى حديثه قائلا: "أشكر الصحفيين المصريين لأنهم تعاملوا بشكل صحيح فهناك مواقف كان من الممكن أن يتعاملوا فيها بحماس أو وطنية وهو ما كان قد يكلفنا خسارة أشياء لكنهم تعاملوا بذكاء".

وحسم منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية والمركز الثالث لصالحه بعد التغلب على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي. والتي أقيمت في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث للمرة الثامنة في تاريخه في كأس الأمم الإفريقية.

وتعد هذه هي رابع مرة يحصل فيها منتخب مصر على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية بعد أعوام 1976 و1980 و1984.

ولم يخسر من قبل منتخب نيجيريا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

