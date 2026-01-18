الشباب السعودي يستنكر الأخطاء التحكيمية عقب الخسارة من النصر

الأحد، 18 يناير 2026 - 00:25

كتب : FilGoal

كاراسكو - الشباب السعودي

أبدى نادي الشباب السعودي استنكاره للأخطاء التحكيمية في مباراة النصر والتي خسرها بنتيجة 3-2 في الدوري السعودي.

وواصل الشباب تخبطه بتلقي الهزيمة الثامنة هذا الموسم في الدوري السعودي.

وجاء بيان الشباب

أخبار متعلقة:
النصر يعود لتحقيق الانتصارات في الدوري السعودي ويزيد متاعب الشباب نيوم يخسر من الشباب بمشاركة حجازي.. وأهلي جدة يفوز في الوقت القاتل تقرير: فاتح تريم قد يعود لتدريب الشباب السعودي تأكد غياب بروزوفيتش عن لقاء النصر ضد الشباب

تعبر إدارة نادي الشباب عن بالغ استنكارها وأسفها لتكرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي شهدتها مباريات الفريق في الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الماضية. وقد طالت هذه الأخطاء عدداً من المباريات من أبرزها مواجهة نادي التعاون، إضافة إلى الأخطاء التي رافقت مواجهة اليوم أمام نادي النصر، والتي كان لها أثر مباشر في تغيير مجريات المباراة ونتيجتها.

وقد سبق أن خاطبت إدارة النادي لجنة الحكام بعد مباراة التعاون، مبدية استياءها من القرارات التحكيمية التي طالت الفريق، ومطالبة مراجعة القرارات المؤثرة التي غيرت مجرى المباراة، إلى جانب تأكيد رغبة النادي في عدم تكليف الحكم وطاقمه بقيادة أي مواجهات مقبلة للفريق.

كما تبدي الإدارة استغرابها من استمرار تكليف طواقم تحكيمية سبق أن كانت لها مواقف مؤثرة وسلبية مع الفريق في مواسم ماضية، ومنها حكم مباراة اليوم، الأمر الذي يثير تساؤلات حول معايير اختيار الحكام، خصوصاً في ظل أهمية المرحلة الحالية والحاجة الملحة لرفع جودة المنظومة التحكيمية بما ينسجم مع تطلعات تطوير المنافسة.

وتؤكد إدارة النادي أن الفريق مقبل على مباريات مصيرية خلال الفترة المقبلة، ما يستوجب أعلى درجات العدالة والحياد في القرارات التحكيمية، حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان نزاهة المنافسة.

وعليه، ستتقدم إدارة النادي بخطاب رسمي إلى لجنة الحكام تطلب من خلاله عدم إسناد مباريات الفريق المقبلة إلى أي طواقم تحكيمية سبق أن كانت محل اعتراض من قبل النادي خلال الفترات الماضية، كما تجدد الإدارة ثقتها الكاملة بلاعبي الفريق وقدرتهم على تجاوز كافة التحديات وتحقيق تطلعات جماهير النادي.

فيما ظل الشباب برصيد 11 نقطة في المركز الـ 15 بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

الشباب السعودي الدوري السعودي النصر
نرشح لكم
النصر يعود لتحقيق الانتصارات في الدوري السعودي ويزيد متاعب الشباب "افتراءات غير مقبولة".. الهلال يشكو جيسوس مدرب النصر بعد تصريحاته في غياب كوكا.. الاتفاق يفوز على اتحاد جدة ويكسر سلسلة اللاهزيمة أهلي جدة يستعيد خدمات فرانك كيسيه اتحاد جدة ينتظر رد كانتي مواعيد مباريات الجمعة 16 يناير - كأس عاصمة مصر.. وقمة فرنسية والدوري السعودي إيقاف حارس النصر وتغريمه بعد اشتباكه مع روبن نيفيز نيوم يخسر من الشباب بمشاركة حجازي.. وأهلي جدة يفوز في الوقت القاتل
أخر الأخبار
كرة طائرة - الحسم في القمة.. الأهلي والزمالك ينتصران بالجولة الثانية من السوبر المصري ساعة | كرة طائرة
الكشف عن مباريات ربع النهائي لـ كأس عاصمة مصر ساعة | الكرة المصرية
توماس فرانك: الخسارة أمام وست هام مؤلمة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كسر سلسلة اللاهزيمة.. كالياري ينتصر على يوفنتوس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - أبو زهرة: خسرنا من السنغال لأسباب فنية فقط.. وهذه تفاصيل حديثي مع صلاح 2 ساعة | أمم إفريقيا
الشباب السعودي يستنكر الأخطاء التحكيمية عقب الخسارة من النصر 2 ساعة | سعودي في الجول
السيد أسامة: لم أتردد في تجديد تعاقدي مع الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
النصر يعود لتحقيق الانتصارات في الدوري السعودي ويزيد متاعب الشباب 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 3 مصدر من منتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521471/الشباب-السعودي-يستنكر-الأخطاء-التحكيمية-عقب-الخسارة-من-النصر