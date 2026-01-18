الشباب السعودي يستنكر الأخطاء التحكيمية عقب الخسارة من النصر

أبدى نادي الشباب السعودي استنكاره للأخطاء التحكيمية في مباراة النصر والتي خسرها بنتيجة 3-2 في الدوري السعودي.

وواصل الشباب تخبطه بتلقي الهزيمة الثامنة هذا الموسم في الدوري السعودي.

وجاء بيان الشباب

تعبر إدارة نادي الشباب عن بالغ استنكارها وأسفها لتكرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي شهدتها مباريات الفريق في الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الماضية. وقد طالت هذه الأخطاء عدداً من المباريات من أبرزها مواجهة نادي التعاون، إضافة إلى الأخطاء التي رافقت مواجهة اليوم أمام نادي النصر، والتي كان لها أثر مباشر في تغيير مجريات المباراة ونتيجتها.

وقد سبق أن خاطبت إدارة النادي لجنة الحكام بعد مباراة التعاون، مبدية استياءها من القرارات التحكيمية التي طالت الفريق، ومطالبة مراجعة القرارات المؤثرة التي غيرت مجرى المباراة، إلى جانب تأكيد رغبة النادي في عدم تكليف الحكم وطاقمه بقيادة أي مواجهات مقبلة للفريق.

كما تبدي الإدارة استغرابها من استمرار تكليف طواقم تحكيمية سبق أن كانت لها مواقف مؤثرة وسلبية مع الفريق في مواسم ماضية، ومنها حكم مباراة اليوم، الأمر الذي يثير تساؤلات حول معايير اختيار الحكام، خصوصاً في ظل أهمية المرحلة الحالية والحاجة الملحة لرفع جودة المنظومة التحكيمية بما ينسجم مع تطلعات تطوير المنافسة.

وتؤكد إدارة النادي أن الفريق مقبل على مباريات مصيرية خلال الفترة المقبلة، ما يستوجب أعلى درجات العدالة والحياد في القرارات التحكيمية، حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان نزاهة المنافسة.

وعليه، ستتقدم إدارة النادي بخطاب رسمي إلى لجنة الحكام تطلب من خلاله عدم إسناد مباريات الفريق المقبلة إلى أي طواقم تحكيمية سبق أن كانت محل اعتراض من قبل النادي خلال الفترات الماضية، كما تجدد الإدارة ثقتها الكاملة بلاعبي الفريق وقدرتهم على تجاوز كافة التحديات وتحقيق تطلعات جماهير النادي.

فيما ظل الشباب برصيد 11 نقطة في المركز الـ 15 بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

