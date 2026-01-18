السيد أسامة: لم أتردد في تجديد تعاقدي مع الزمالك

الأحد، 18 يناير 2026 - 00:04

كتب : إبراهيم رمضان

السيد أسامة لاعب الزمالك

أعرب السيد أسامة لاعب فريق الشباب في الزمالك عن سعادته بتمديد تعاقده مع النادي لمدة 5 مواسم.

السيد أسامة

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أسامة في تصريحات لموقع الزمالك: "سعيد بالاستمرار داخل بيتي نادي الزمالك، من أجل تحقيق البطولات وإسعاد جماهير النادي العظيمة".

وأضاف "لم أتردد لحظة في تجديد تعاقدي مع الزمالك عندما طُلب مني ذلك".

أخبار متعلقة:
الزمالك يجدد تعاقد السيد أسامة لاعب فريق الشباب مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة استقالة محمد طارق من مجلس الإدارة

وأشار "التواجد مع الفريق الأول للزمالك والمشاركة معه شرف كبير لي أنتظره من تواجدي لأول مرة في النادي".

وأتم تصريحاته "سأسعى لبذل قصارى جهدي وإثبات ذاتي مع الفريق، للمساهمة في حصد البطولات مع النادي".

السيد أسامة الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
الزمالك يجدد تعاقد السيد أسامة لاعب فريق الشباب مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة استقالة محمد طارق من مجلس الإدارة مصدر من الأهلي لـ في الجول: قابيل ضمن خياراتنا.. وأوقفنا مفاوضات رمضاوي وكيله لـ الجول: الأهلي أتم اتفاقه لضم هادي رياض.. في انتظار التنفيذ مصدر مقرب من رشدان لـ في الجول: اللاعب فسخ عقده مع الأهلي.. وعرض أوروبي وآخر من الزمالك خبر في الجول - الأهلي يقرر نقل أجانب الشباب لـ دلفي.. و2 تحت السن في الطريق "رحلة جديدة لكن الجذور واحدة".. المصري يستعير العش من الأهلي إلى النسور الخضراء.. مصطفى العش ينضم إلى المصري
أخر الأخبار
كرة طائرة - الحسم في القمة.. الأهلي والزمالك ينتصران بالجولة الثانية من السوبر المصري 2 ساعة | كرة طائرة
الكشف عن مباريات ربع النهائي لـ كأس عاصمة مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
توماس فرانك: الخسارة أمام وست هام مؤلمة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
كسر سلسلة اللاهزيمة.. كالياري ينتصر على يوفنتوس 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - أبو زهرة: خسرنا من السنغال لأسباب فنية فقط.. وهذه تفاصيل حديثي مع صلاح 3 ساعة | أمم إفريقيا
الشباب السعودي يستنكر الأخطاء التحكيمية عقب الخسارة من النصر 3 ساعة | سعودي في الجول
السيد أسامة: لم أتردد في تجديد تعاقدي مع الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
النصر يعود لتحقيق الانتصارات في الدوري السعودي ويزيد متاعب الشباب 4 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 3 مصدر من منتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521470/السيد-أسامة-لم-أتردد-في-تجديد-تعاقدي-مع-الزمالك