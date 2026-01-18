السيد أسامة: لم أتردد في تجديد تعاقدي مع الزمالك

أعرب السيد أسامة لاعب فريق الشباب في الزمالك عن سعادته بتمديد تعاقده مع النادي لمدة 5 مواسم.

وقال أسامة في تصريحات لموقع الزمالك: "سعيد بالاستمرار داخل بيتي نادي الزمالك، من أجل تحقيق البطولات وإسعاد جماهير النادي العظيمة".

وأضاف "لم أتردد لحظة في تجديد تعاقدي مع الزمالك عندما طُلب مني ذلك".

وأشار "التواجد مع الفريق الأول للزمالك والمشاركة معه شرف كبير لي أنتظره من تواجدي لأول مرة في النادي".

وأتم تصريحاته "سأسعى لبذل قصارى جهدي وإثبات ذاتي مع الفريق، للمساهمة في حصد البطولات مع النادي".