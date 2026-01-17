النصر يعود لتحقيق الانتصارات في الدوري السعودي ويزيد متاعب الشباب

عاد النصر لتحقيق الانتصارات في الدوري السعودي مجددا بعد الفوز على الشباب بنتيجة 3-2 في الجولة 16.

وحقق النصر الفوز الأول بعد تعادل و3 هزائم متتالية جعلته يفقد الصدارة لصالح الهلال.

فيما واصل الشباب تخبطه بتلقي الهزيمة الثامنة هذا الموسم في الدوري السعودي.

وتقدم النصر مبكرا بهدف عكسي في الدقيقة 2 عن طريق سعد بالعبيد.

وضاعف كينجسلي كومان تقدم النصر بهدف ثاني في الدقيقة 8.

وقلص محمد سيماكان الفارق في الدقيقة 31 بهدف عكسي.

وأدرك كارلوس جونيور التعادل في الدقيقة 53.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية لفينسينت سييرو في الدقيقة 67 ليكمل الشباب اللقاء بـ 10 لاعبين.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء استغل النصر النقص العددي وسجل عبد الرحمن غريب هدف فوز العالمي.

الفوز رفع رصيد النصر لـ 34 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

فيما ظل الشباب برصيد 11 نقطة في المركز الـ 15 بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

