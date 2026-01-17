أمم إفريقيا - الكونغولي جان جاك ندالا حكما لنهائي المغرب والسنغال

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب طاقم تحكيم مباراة نهائي البطولة بين المغرب والسنغال.

ويلعب منتخب المغرب ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، في المباراة التي تقام على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

ويدير الكونغولي جان جاك ندالا المباراة النهائية.

وسبق وأدار جان جاك ندالا مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر.

وأدار أيضا مباراة تونس ضد تنزانيا والتي انتهت بالتعادل 1-1 في دور المجموعات.

وتأهل منتخب المغرب للنهائي بعد تخطي نيجيريا بركلات الترجيح، بينما وصل منتخب السنغال للنهائي بعد الفوز على مصر بهدف دون رد.