مبومو: التسجيل في مباراة مانشستر سيتي من الأهم خلال مسيرتي

السبت، 17 يناير 2026 - 23:28

كتب : FilGoal

بريان مبومو -مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي

عبر براين مبومو لاعب مانشستر يونايتد عن سعادته البالغة للتسجيل في مانشستر سيتي خلال الدربي الذي جمعهما.

وكسر مانشستر يونايتد سلسلة اللاهزيمة لغريمه مانشتسر سيتي في المباريات الـ10 الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد على سيتي 2-0 ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الكاميروني عبر سكاي سبورتس: "اليوم هو واحد من أهم الأيام في مسيرتي مع مانشستر يونايتد، التسجيل وسط هذا الجمهور شيء لا يصدق".

وأضاف "الدربي له طابع خاص واستمدينا الطاقة من الجماهير، الملعب كان مذهلا".

وأنهى حديثه قائلا: "هناك الكثير من الأشياء تغيرت بعد عودتي من كأس أمم إفريقيا، أعتقد أن لدينا مجموعة جيدة جدا ومتحدة".

مانشستر سيتي تلقى الهزيمة الأولى في المباراة العاشرة، بعدما تعادل في 3 مباريات وفاز في 6 خلال المباريات الأخيرة بالدوري.

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد نجح في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في ظهور الأول كمدرب للفريق.

بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 43 بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر.

