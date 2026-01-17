عاد للانتصارات.. نابولي يفوز على ساسولو

فاز نابولي على خصمه ساسولو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ستانيسلاف لوبوتكا هدف نابولي الوحيد.

وعاد نابولي إلى الانتصارات مرة أخرى بعد التعادل 3 مباريات متتالية ضد هيلاس فيرونا وإنتر بنفس النتيجة بهدفين لكل فريق، ثم التعادل مع بارما دون أهداف.

وأحرز لوبوتكا هدف نابولي الوحيد في الدقيقة السابعة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نابولي للنقطة 43 ليتساوى مع ميلان وصيف جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويبتعد نابولي عن إنتر المتصدر بفارق 6 نقاط.

بينما توقف الفريق الصاعد حديثا للدوري الإيطالي عند النقطة 23 في المركز الـ 11.

ويقود فابيو جروسو بطل العالم رفقة إيطاليا في كأس العالم 2006 تدريب ساسولو.

وعلى الجانب الآخر قاد كريستيان ستيليني فريقه نابولي على الخط بسبب إيقاف أنطونيو كونتي عقب طرده في مباراة إنتر.