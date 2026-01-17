كأس عاصمة مصر – الجونة ودجلة يكملان أضلاع ربع النهائي

السبت، 17 يناير 2026 - 23:14

كتب : FilGoal

دجلة - الإسماعيلي

تأهل وادي دجلة والجونة لربع نهائي كأس عاصمة مصر بالفوز على الإسماعيلي ومودرن سبورت في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

وفاز دجلة على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في استاد الإسماعيلية.

وتقدم الإسماعيلي في الشوط الأول بهدف أنور عبد السلام.

وقلب دجلة النتيجة في الشوط الثاني عن طريق سيف تقا ويوسف محسن "أويا".

وفي لقاء آخر بنفس الوقت فاز الجونة خارج أرضه بنتيجة 2-0 على مودرن سبورت.

وتقدم مروان محسن بالهدف الأول من علامة الجزاء في الدقيقة 23.

وأضاف بلال السيد الهدف الثاني في الدقيقة 80.

الفوز رفع رصيد الجونة لـ 13 نقطة في المركز الثاني خلف بتروجت المتصدر بـ 15 نقطة.

فيما جاء دجلة ثالثا برصيد 10 نقاط وخطف بطاقة التأهل من الاتحاد السكندري كأفضل فرق احتلت المركز الثالث.

وبذلك اكتملت أضلاع ربع النهائي بتأهل المقاولون العرب وطلائع الجيش وإنبي والمصري وبتروجت والجونة ووادي دجلة وزد.

