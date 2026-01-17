الزمالك يجدد تعاقد السيد أسامة لاعب فريق الشباب

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تمديد التعاقد مع السيد أسامة، لاعب فريق الشباب مواليد 2005 بالنادي لمدة 5 مواسم.

السيد أسامة النادي : الزمالك الزمالك

وأكد بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بالنادي، أن اللاعب وقع على عقود جديدة، لمدة 5 مواسم.

وذلك بالتنسيق مع حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي وفي حضور حازم إمام، مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، في ظل الاستراتيجية الموضوعة، بالحفاظ على العناصر المميزة في قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

أخبار متعلقة: مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة استقالة محمد طارق من مجلس الإدارة مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة استقالة محمد طارق من مجلس الإدارة

وأضاف بدر حامد أن اللاعب من مواليد 2006، لكنه يشارك مع فريق 2005، ويعد من العناصر الواعدة في قطاع الناشئين، وشارك مؤخرًا مع الفريق الأول لكرة القدم للنادي.

يذكر أن تعاقد السيد أسامة مع النادي كان سينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويجيد اللعب في مركزي الوسط والمدافع وظهر بمستوى مبشر مع الفريق الأول بعد تصعيده مؤخرًا.