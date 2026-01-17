بايرن ميونيخ يقلب تأخره إلى فوز بخمسة أهداف على لايبزيج

السبت، 17 يناير 2026 - 22:43

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - بايرن ميونيخ

اكتسح بايرن ميونيخ منافسه لايبزيج بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل سيرجي جنابري وهاري كين وجوناثان تاه وألكساندر بافلوفيتش ومايكل أوليسي أهداف بايرن ميونيخ، بينما أحرز رومولو هدف لايبزيج الوحيد.

وحول بايرن ميونيخ تأخره بهدف في الدقيقة 20 من رومولو إلى تسجيل 5 أهداف.

وتعادل جنابري لفريقه في الدقيقة 50 من صناعة دايوت أوباميكانو.

وتقدم هاري كين لفريقه في الدقيقة 67 لتبدأ سلسلة انهيار لايبزيج.

وزاد الفارق عن طريق تاه في الدقيقة 82 من صناعة أوليسي، ثم بعد 3 دقائق أحرز بافلوفيتش الهدف الرابع.

واختتم أوليسي أهداف فريقه في الدقيقة 88 من صناعة جمال موسيالا.

وبهذا الفوز وصل بايرن ميونيخ للنقطة 50 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

ويبتعد بايرن بالصدارة بفارق 11 نقطة عن بوروسيا دورتموند الوصيف.

بينما تجمد رصيد لايبزيج عند النقطة 32 في المركز الرابع.

