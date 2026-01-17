أمم إفريقيا – مع صورة جماعية.. التوأم حسن يشكر الصحفيين المصريين في المغرب

وجه التوأم حسام وإبراهيم حسن، التحية والشكر للوفد الصحفي المصري في المغرب لمتابعة أخبار منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وعقب مباراة نيجيريا وفي المؤتمر الصحفي حرص إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على تحية الصحفيين وشكرهم على مجهودهم طوال البطولة.

وقال إبراهيم حسن: "نريد شكر الصحفيين المصريين على مجهودهم الكبير طوال البطولة وكل المصريين الذي بذلوا الجهد من أجل المنتخب".

بعدها حرص حسام وإبراهيم على التقاط صورة جماعية تذكارية مع الوفد الإعلامي المصري.

وحصل منتخب مصر على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام نيجيريا.

وحسم منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية والمركز الثالث لصالحه بعد التغلب على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي. والتي أقيمت في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث للمرة الثامنة في تاريخه في كأس الأمم الإفريقية.

وتعد هذه هي رابع مرة يحصل فيها منتخب مصر على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية بعد أعوام 1976 و1980 و1984.

ولم يخسر من قبل منتخب نيجيريا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.