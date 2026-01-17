أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة

السبت، 17 يناير 2026 - 22:09

كتب : FilGoal

عمر مرموش - سيمي أجاي - مصر - نيجيريا

أنهى منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية في المركز الرابع بعد الخسارة من نيجيريا بركلات الترجيح.

سيحصل منتخب مصر على 2.5 مليون دولار نظير المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025.

يذكر أن الجوائز المالية لبطولة أمم إفريقيا ارتفعت بقيمة مالية تصل إلى 32 مليون دولار أمريكي.

وجاء توزيع الجوائز المالية في البطولة كالآتي:

المركز الرابع في دور المجموعات (6 منتخبات) = 500 ألف دولار لكل منهم.

الثنائي غير المتأهل من أصحاب المركز الثالث (2) = 700 ألف دولار.

الخاسرون في ثمن النهائي (8 منتخبات) = 800 ألف دولار لكل منهم.

الخاسرون في ربع النهائي (4 منتخبات) = مليون و300 ألف دولار لكل منهم.

الخاسران في نصف النهائي (منتخبان) = 2 مليون و500 ألف دولار لكل منهما.

الوصيف (منتخب واحد) = 4 مليون دولار.

البطل (منتخب واحد) = 7 مليون دولار.

ويلعب منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي غدا الأحد في النهائي.

وحسم منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية والمركز الثالث لصالحه بعد التغلب على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي. والتي أقيمت في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث للمرة الثامنة في تاريخه في كأس الأمم الإفريقية.

وتعد هذه هي رابع مرة يحصل فيها منتخب مصر على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية بعد أعوام 1976 و1980 و1984.

ولم يخسر من قبل منتخب نيجيريا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

