أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: الجميع أحرار في تشجيع أي فريق.. ووصلنا لأقصى ما نتوقعه

شدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على الجميع أحرار في تشجيع أي فريق خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وحققت نيجيريا الميدالية البرونزية بالفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي: "أدينا بطولة قوية جدا وفخور باللاعبين ووصلنا لأقصى ما نتوقعه في البطولة".

وتابع "كل شخص حر في تشجيع الفريق الذي يريده، جميعنا في مصر كنا نشجع البلد المضيف لكأس أمم إفريقيا في كأس العالم 2022 وأنا شخصيا كنت في قطر وكنت سعيدا لمنتخب عربي وإفريقي شرفنا في البطولة، وما زالت صداقتي ممتدة مع المدير الفني لمنتخب البلد المضيف، في النهاية نحن أهل".

وأضاف "كنا قريبين من الفوز على نيجيريا القوي جدا، كان من الممكن أن يتواجد الرباعي في النهائي والحظوظ كانت متساوية".

وتابع "ركلات الترجيح توفيق من الله ولا أحد يتوقعها، سنبني على هذه البطولة خلال المرحلة المقبلة".

وكشف "أي فريق في العالم يلعب بطريقة لعب واحدة، لكن لنا أفكار أخرى ولا تتوقع مني أي شيء سوى الأفضل، القرارات التي نتخذها ليست بالصدفة، هذه القرارات بناء على الخصم وطريقة لعبه، وتغيير طرق اللعب ليست لمجرد التغيير لكن بسبب طرق لعب الخصوم، أواجه كل منافس بالطريقة الأنسب".

وأوضح "تم إيقاف مروان عطية وصلاح محسن قبل موعد نومنا، لكن كنا جاهزين لكل شيء".

واستمر "سعيد أن اللاعبين من الدوري المحلي وأتمنى أن يتم احتراف المزيد بالخارج في الفترة المقبلة لكي يزيد المنتخب قوة".

وتابع "أعتبر أن الوصول لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا جزء من البطولة، كل المنتخبات لديهم الكثير من المحترفين".

وأردف "تدربنا على ركلات الترجيح من قبل ما نبدأ البطولة، لكنها لا تخضع لأي مقاييس".

وأكد "عرفنا الإيجابيات والسلبيات للفريق خلال البطولة، الخبرات التي اكتسبناها خلال كأس أمم إفريقيا ستصنع لنا الفارق، نحن لا نواجه أنفسنا في المباريات بل نلعب ضد فرق كبيرة والجميع يهاجم ويدافع وهذا شيء طبيعي".

وأكمل "أحترم كل المنتخبات والجماهير ونحن أهل مع كل الفرق والبلد المضيف".

وأنهى حديثه قائلا: "البطولة الحالية شهدت مشاركة 11 لاعبا لأول مرة في مسيرتهم، كنا الأقرب للفوزفي مباراة نيجيريا".

وحسم منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية والمركز الثالث لصالحه بعد التغلب على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي. والتي أقيمت في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث للمرة الثامنة في تاريخه في كأس الأمم الإفريقية.

وتعد هذه هي رابع مرة يحصل فيها منتخب مصر على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية بعد أعوام 1976 و1980 و1984.

ولم يخسر من قبل منتخب نيجيريا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.