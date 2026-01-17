أمم إفريقيا - مدرب نيجيريا: كان من الصعب تقبل الهزيمة لو خسرنا بركلات الترجيح

أبدى أريك شيل المدير الفني لـ منتخب نيجيريا سعادته بتحقيق المركز الثالث في أمم إفريقيا 2025.

وحقق النسور الخضر البرونزية بالفوز على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 0-0.

وصرّح المدير الفني لـ منتخب نيجيريا عبر بي إن سبورتس: "البرونزية هي مكافأة لكل اللاعبين، سعيد لهم لأنهم حققوا البرونزية وأعتقد أننا كنا من أفضل المنتخبات بسبب جودة لاعبينا".

وأضاف "سعيد بالبرونزية في تلك النسخة الجميلة التي نظمتها المغرب، الشكر موصول للمغرب واللجنة المنظمة للبطولة".

وأتم "كان من الصعب تقبل الهزيمة لو خسرنا بركلات الترجيح".

video:1

وحسم منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية والمركز الثالث لصالحه بعد التغلب على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي. والتي أقيمت في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث للمرة الثامنة في تاريخه في كأس الأمم الإفريقية.

وتعد هذه هي رابع مرة يحصل فيها منتخب مصر على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية بعد أعوام 1976 و1980 و1984.

ولم يخسر من قبل منتخب نيجيريا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.