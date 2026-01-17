أمم إفريقيا - أيوبي: لا أتفق مع إقامة مباراة المركز الثالث.. واستمتعت بكرم ضيافة المغرب

السبت، 17 يناير 2026 - 21:18

كتب : FilGoal

كشف أليكس أيوبي لاعب منتخب نيجيريا رأيه حول إقامة مباراة المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا.

وحققت نيجيريا الميدالية البرونزية بالفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وقال أليكس أيوبي عبر بي إن سبورتس: "أحاطت بنا الشكوك بعدما فشلنا في التأهل لكأس العالم، أردنا الفوز بالذهبية وانتهى بتحقيق المركز الثالث".

وأضاف "المباراة كانت صعبة ذهنية، لأنني لا أعتقد أن اللاعب يتخلص من أثر الخسارة في المربع الذهبي، ولا أتفق مع إقامة مباراة المركز الثالث لكن في نهاية المطاف فزنا بها".

وأردف "منتخب مصر خاض مباراة قوية ودرسنا وشاهدنا لقطات له استعدادنا للمباراة".

وأتم "المغرب بلد جميل، ولديه ملاعب جميلة وفنادق جميلة واستمتعت بكرم الضيافة وزرت مدينة مراكش وأعجبت بما رأيته".

وحسم منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية والمركز الثالث لصالحه بعد التغلب على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي. والتي أقيمت في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث للمرة الثامنة في تاريخه في كأس الأمم الإفريقية.

وتعد هذه هي رابع مرة يحصل فيها منتخب مصر على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية بعد أعوام 1976 و1980 و1984.

ولم يخسر من قبل منتخب نيجيريا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

