مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة استقالة محمد طارق من مجلس الإدارة
السبت، 17 يناير 2026 - 21:11
كتب : FilGoal
كشف مصدر من الزمالك حقيقة استقالة محمد طارق من عضوية مجلس إدارة النادي.
وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لا اساس من الصحة لما تردد بشأن استقالة محمد طارق من عضوية مجلس إدارة النادي".
وأضاف "تواجد محمد طارق اليوم في نادي الزمالك لمباشرة مهام عمله رفقة حسين لبيب رئيس النادي وهشام نصر نائب الرئيس بصورة طبيعية".
وشدد "محمد طارق لا ينوي تقديم استقالته من عضوية مجلس الإدارة وكذلك جميع الأعضاء الآخرين".
وأتم "هذه الأخبار مغرضة وهدفها التأكيد على عدم وجود استقرار بنادي الزمالك وهذا عكس الحقيقة تماما".
وفاز الزمالك على منافسه المصري بهدفين دون رد في المباراة الأخيرة التي جمعتهما في ختام دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.
وودع الزمالك البطولة بعد احتلاله المركز السادس برصيد 7 نقاط.
