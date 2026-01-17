أمم إفريقيا - حارس نيجيريا: جئنا البطولة غير مرشحين للفوز وحققنا البرونزية

قدّم ستانلي نوابالي حارس مرمى منتخب نيجيريا الشكر لزملائه بعد تحقيق الفوز بالميدالية البرونزية في أمم إفريقيا 2025.

وقاد الحارس النسور الخضر للفوز بالبرونزية للمرة الثامنة في أمم إفريقيا بتصديه لركلتي ترجيح من محمد صلاح وعمر مرموش.

وقال حارس نيجيريا عبر بي إن سبورتس: "أريد شكر كل الشعب النيجيري وكل الجماهير التي ساندتنا، أنا رجل المباراة وساعدت زملائي على الفوز وأشكرهم وهم يستحقون الأفضل، ثابرنا في العمل لكن الشكر موصول لهم".

وأضاف "كنا نود الذهاب لأبعد نقطة لكننا حققنا المركز الثالث وسعيد بذلك".

وأتم "هذا الفوز كان مهما لنا، جئنا غير مرشحين للفوز، ويجب المدرب واللاعبين على تحقيق المركز الثالث".



























































































وحسم منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية والمركز الثالث لصالحه بعد التغلب على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي. والتي أقيمت في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث للمرة الثامنة في تاريخه في كأس الأمم الإفريقية.

وتعد هذه هي رابع مرة يحصل فيها منتخب مصر على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية بعد أعوام 1976 و1980 و1984.

ولم يخسر من قبل منتخب نيجيريا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.