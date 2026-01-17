أمم إفريقيا – لوكمان: كنا نريد الفوز بالبطولة ولكن البرونزية كافية

عبر أديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا عن رضاه بالحصول على المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية وتحقيق الميدالية البرونزنية.

أديمولا لوكمان النادي : أتالانتا نيجيريا

وقال لوكمان عقب المباراة عبر بي إن سبورتس: "الكل أراد الفوز بالذهبية، جئنا من أجل الكأس ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف "ونترك تلك البطولة بالميدالية البرونزية وهذا أمر كافي".

وحسم منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية والمركز الثالث لصالحه بعد التغلب على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي. والتي أقيمت في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث للمرة الثامنة في تاريخه في كأس الأمم الإفريقية.

وتعد هذه هي رابع مرة يحصل فيها منتخب مصر على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية بعد أعوام 1976 و1980 و1984.

ولم يخسر من قبل منتخب نيجيريا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.