أمم إفريقيا - الشناوي: البعض لم يثق بقدراتنا على الوصول لنصف النهائي.. وشكرا للاعبين

وجه محمد الشناوي حارس منتخب مصر الشكر للاعبين والجهاز الفني عقب تحقيق المركز الرابع في أمم إفريقيا 2025.

وخسر منتخب مصر بركلات الترجيح أمام نيجيريا بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وقال الشناوي عبر بي إن سبورتس: "أريد شكر اللاعبين بعد أدائهم الكبير في البطولة، وقدمنا بطولة جيدة جدا، البعض لم يثق بقدراتنا على الوصول لنصف النهائي أو النهائي".

وأضاف "أردنا تحقيق المركز الثالث لكن خسرنا بركلات الترجيح التي تعرف باسم ركلات الحظ".

وأردف "أريد شكر الـ 28 لاعبا، واتحاد الكرة الذي وفر لنا كل شيء، وأيضا الجهاز الفني الذي اجتهد وتعب".

وأكمل "حققنا مركز رابع وقدمنا بطولة جيدة وأقول للاعبين أنتم رجال".

وأتم "مباراة المركز الثالث ثقيلة على كلا الفريقين، المدير الفني يحاول تجربة عدد جديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا من قبل، واليوم أجرينا 5 تغييرات وكسبنا لاعبين كبار اكتسبوا الأجواء والخبرات".



























































































وحسم منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية والمركز الثالث لصالحه بعد التغلب على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي. والتي أقيمت في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث للمرة الثامنة في تاريخه في كأس الأمم الإفريقية.

وتعد هذه هي رابع مرة يحصل فيها منتخب مصر على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية بعد أعوام 1976 و1980 و1984.

ولم يخسر من قبل منتخب نيجيريا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.