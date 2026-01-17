ودية في قطر.. موعد مباراة مصر المقبلة ضد السعودية

السبت، 17 يناير 2026 - 20:47

كتب : FilGoal

مصر

أنهى منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الإفريقية بتحقيق المركز الرابع في البطولة، وذلك بعد الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح 4-2.

وحصد منتخب مصر المركز الرابع للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

وبذلك ستكون المباراة المقبلة لمنتخب مصر ودية في شهر مارس المقبل ضد السعودية.

أخبار متعلقة:
الرابع للمرة الرابعة

وتقام مباراة مصر ضد السعودية يوم 26 مارس المقبل.

وتستضيف قطر المباراة ضمن بطولة ودية تجمع أيضا إسبانيا والأرجنتين.

بعدها يلعب منتخب مصر ضد إسبانيا يوم 30 من شهر مارس أيضا، وتقام المباراة في استاد أحمد بن علي.

منتخب مصر السعودية كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا – مع صورة جماعية.. التوأم حسن يشكر الصحفيين المصريين في المغرب أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة أمم إفريقيا - الشناوي: البعض لم يثق بقدراتنا على الوصول لنصف النهائي.. وشكرا للاعبين الرابع للمرة الرابعة انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع تشكيل منتخب مصر - خالد صبحي ظهير أيسر ومصطفى محمد أساسي ضد نيجيريا أمم إفريقيا - شوبير: أردنا التأهل للنهائي.. وسنقدم أفضل ما لدينا ضد نيجيريا أمم إفريقيا - أحمد عيد: نعتذر للشعب المصري بعدما لم نوفق ضد السنغال
أخر الأخبار
الكشف عن مباريات ربع النهائي لـ كأس عاصمة مصر 15 دقيقة | الكرة المصرية
توماس فرانك: الخسارة أمام وست هام مؤلمة 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كسر سلسلة اللاهزيمة.. كالياري ينتصر على يوفنتوس 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - أبو زهرة: خسرنا من السنغال لأسباب فنية فقط.. وهذه تفاصيل حديثي مع صلاح ساعة | أمم إفريقيا
الشباب السعودي يستنكر الأخطاء التحكيمية عقب الخسارة من النصر ساعة | سعودي في الجول
السيد أسامة: لم أتردد في تجديد تعاقدي مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
النصر يعود لتحقيق الانتصارات في الدوري السعودي ويزيد متاعب الشباب ساعة | سعودي في الجول
أرتيتا: نشعر بالإحباط.. ولنا ركلة جزاء مستحقة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 3 مصدر من منتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521447/ودية-في-قطر-موعد-مباراة-مصر-المقبلة-ضد-السعودية