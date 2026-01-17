ودية في قطر.. موعد مباراة مصر المقبلة ضد السعودية
السبت، 17 يناير 2026 - 20:47
كتب : FilGoal
أنهى منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الإفريقية بتحقيق المركز الرابع في البطولة، وذلك بعد الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح 4-2.
وحصد منتخب مصر المركز الرابع للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.
وبذلك ستكون المباراة المقبلة لمنتخب مصر ودية في شهر مارس المقبل ضد السعودية.
وتقام مباراة مصر ضد السعودية يوم 26 مارس المقبل.
وتستضيف قطر المباراة ضمن بطولة ودية تجمع أيضا إسبانيا والأرجنتين.
بعدها يلعب منتخب مصر ضد إسبانيا يوم 30 من شهر مارس أيضا، وتقام المباراة في استاد أحمد بن علي.
