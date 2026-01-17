الرابع للمرة الرابعة

حصل منتخب مصر على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام نيجيريا.

وحسم منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية والمركز الثالث لصالحه بعد التغلب على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي. والتي أقيمت في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث للمرة الثامنة في تاريخه في كأس الأمم الإفريقية.

وتعد هذه هي رابع مرة يحصل فيها منتخب مصر على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية بعد أعوام 1976 و1980 و1984.

ولم يخسر من قبل منتخب نيجيريا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر المباراة بمحاولات هجومية وأرسل تريزيجيه عرضية خطيرة أمسك بها الحارس قبل أن تصل إلى صلاح.

وكاد صلاح أن يسجل لمصر في الدقيقة 30 بعدما وصلت له الكرة من تمريرة محمد هاني لكنه سددها أرضية واصطدمت في القائم وخرجت بعيدا.

وتصدى شوبير لرأسية خطيرة في الدقيقة 35 لترتد الكرة ويسجل منتخب نيجيريا هدف التقدم له عن طريق أوناتشو.

لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة للفيديو بسبب خطأ ضد حمدي فتحي.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في بداية الشوط الثاني شارك أديمولا لوكان نجم نيجيريا بدلا من بول أوناتشو.

وسجل منتخب نيجيريا هدفا عن طريق لوكمان ولم يحتسبه الهدف بسبب التسلل في الدقيقة 46.

وتألق مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر أمام عدة تسديدات لمنتخب نيجيريا في منتصف الشوط الثاني.

ودفع حسام حسن بالثنائي عمر مرموش ومحمود صابر بدلا من تريزيجيه وزيزو في الدقيقة 60.

ثم شارك إبراهيم عادل في الدقيقة 73 بدلا من مصطفى محمد.

وكاد منتخب نيجيريا أن يسجل في الدقيقة 80 من انفراد بالمرمى لكن حمدي فتحي عاد وتدخل بقوة وأبعد الكرة.

لترتد بهجمة لمنتخب مصر ومرر صلاح الكرة إلى مرموش الذي أصبح في مواجهة المرمى لكنه سددها في جسد الحارس.

لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي وتذهب المواجهة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل لمصر كل من محمود صابر ورامي ربيعة، وأهدر محمد صلاح وعمر مرموش.

بينما تصدى مصطفى شوبير للركلة الأولى لنيجيريا.

video:1