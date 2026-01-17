برناردو سيلفا: مانشستر يونايتد يستحق الفوز.. وكان يجب طرد دالوت

اعترف برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي أن غريمه مانشستر يونايتد استحق الفوز، لكن كان يجب طرد ديوجو دالوت لاعب يونايتد.

وكسر مانشستر يونايتد سلسلة اللاهزيمة لغريمه مانشتسر سيتي في المباريات الـ10 الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد على سيتي 2-0 ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب البرتغالي لسكاي سبورتس: "مانشستر يونايتد استحق الفوز، لأن كان أكثر طاقة ورغبة، كان الشعور دائما أنه قريب من التسجيل بينما نحن لم نكن كذلك".

وأضاف "قدمنا لمانشستر يونايتد ما يريده وهو اللعب في المساحات".

وأكمل "منذ وصولي إلى إنجلترا كنا دائما فريقا منضبطا ومسيطرا، لكن افتقدنا ذلك الكثير ضد مانشستر يونايتد، بالتأكيد اليوم كان سيئا لينا".

وتابع "ديوجو دالوت كان يستحق الطرد؟ بعد ما قدمناه لا أعتقد أن لدينا أي أعذار، كان أداء سيئا جدا منا".

وشدد "هذا الموسم قرارات الـ50-50 كلها تحتسب ضدنا، لكن في نهاية المطاف هذا لم يكن السبب، شاهدت اللقطة وكانت بطاقة حمراء".

وأنهى حديثه قائلا: "الفارق مع أرسنال؟ إنه فارق كبير، لن نكذب ونقول إنه ليس كذلك، لكن سنقاتل حتى النهاية".

مانشستر سيتي تلقى الهزيمة الأولى في المباراة العاشرة، بعدما تعادل في 3 مباريات وفاز في 6 خلال المباريات الأخيرة بالدوري.

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد نجح في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في ظهور الأول كمدرب للفريق.

بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 43 بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر.

