برناردو سيلفا: مانشستر يونايتد يستحق الفوز.. وكان يجب طرد دالوت

السبت، 17 يناير 2026 - 19:55

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي

اعترف برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي أن غريمه مانشستر يونايتد استحق الفوز، لكن كان يجب طرد ديوجو دالوت لاعب يونايتد.

وكسر مانشستر يونايتد سلسلة اللاهزيمة لغريمه مانشتسر سيتي في المباريات الـ10 الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد على سيتي 2-0 ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: الفريق الأفضل فاز.. ومن السهل قول إن دالوت كان يستحق الطرد كاريك: علينا ألا نبالغ بالتفاؤل بعد الفوز على مانشستر سيتي هدية لـ أرسنال.. مانشستر يونايتد يكسر سلسلة سيتي في الظهور الأول لـ كاريك مؤتمر أرتيتا: تركيزنا في الفوز على نوتنجهام وليس مع مانشستر سيتي

وقال اللاعب البرتغالي لسكاي سبورتس: "مانشستر يونايتد استحق الفوز، لأن كان أكثر طاقة ورغبة، كان الشعور دائما أنه قريب من التسجيل بينما نحن لم نكن كذلك".

وأضاف "قدمنا لمانشستر يونايتد ما يريده وهو اللعب في المساحات".

وأكمل "منذ وصولي إلى إنجلترا كنا دائما فريقا منضبطا ومسيطرا، لكن افتقدنا ذلك الكثير ضد مانشستر يونايتد، بالتأكيد اليوم كان سيئا لينا".

وتابع "ديوجو دالوت كان يستحق الطرد؟ بعد ما قدمناه لا أعتقد أن لدينا أي أعذار، كان أداء سيئا جدا منا".

وشدد "هذا الموسم قرارات الـ50-50 كلها تحتسب ضدنا، لكن في نهاية المطاف هذا لم يكن السبب، شاهدت اللقطة وكانت بطاقة حمراء".

وأنهى حديثه قائلا: "الفارق مع أرسنال؟ إنه فارق كبير، لن نكذب ونقول إنه ليس كذلك، لكن سنقاتل حتى النهاية".

مانشستر سيتي تلقى الهزيمة الأولى في المباراة العاشرة، بعدما تعادل في 3 مباريات وفاز في 6 خلال المباريات الأخيرة بالدوري.

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد نجح في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في ظهور الأول كمدرب للفريق.

بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 43 بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد برناردو سيلفا
نرشح لكم
أرسنال يرفض الابتعاد أكثر بتعادل سلبي مع نوتنجهام ويكرر رقما غائبا منذ 16 عاما انتهت الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(0) أرسنال.. تعادل سلبي جديد وضع الضغط على منافسيه.. إنتر يُسقط أودينيزي بهدف تشيلسي ينهي سلسلة النتائج السلبية بفوز أول في الدوري مع روزينيور ليفربول يفرط في نقطتين أمام بيرنلي ويتعادل للمرة الرابعة على التوالي تشكيل أرسنال - 3 تغييرات من أرتيتا أمام فورست.. وعودة رايا لحراسة المرمى جوارديولا: الفريق الأفضل فاز.. ومن السهل قول إن دالوت كان يستحق الطرد أربيلوا: سأعمل على استخراج أفضل ما لدى فينيسيوس.. وأعرف مصدر هذه الصافرات
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: وصلنا لأقصى ما نتوقعه.. وتغيير طرق اللعب ليست صدفة 13 دقيقة | أمم إفريقيا
أرسنال يرفض الابتعاد أكثر بتعادل سلبي مع نوتنجهام ويكرر رقما غائبا منذ 16 عاما 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - مدرب نيجيريا: كان من الصعب تقبل الهزيمة لو خسرنا بركلات الترجيح 33 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - أيوبي: لا أتفق مع إقامة مباراة المركز الثالث.. واستمتعت بكرم ضيافة المغرب 36 دقيقة | أمم إفريقيا
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة استقالة محمد طارق من مجلس الإدارة 44 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - حارس نيجيريا: جئنا البطولة غير مرشحين للفوز وحققنا البرونزية 52 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – لوكمان: كنا نريد الفوز بالبطولة ولكن البرونزية كافية 52 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الشناوي: البعض لم يثق بقدراتنا على الوصول لنصف النهائي.. وشكرا للاعبين ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 3 مصدر من منتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521445/برناردو-سيلفا-مانشستر-يونايتد-يستحق-الفوز-وكان-يجب-طرد-دالوت