وضع الضغط على منافسيه.. إنتر يُسقط أودينيزي بهدف

السبت، 17 يناير 2026 - 19:20

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

فاز إنتر على خصمه أودينيزي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف النيراتزوري.

وللمباراة الثانية على التوالي ينتصر إنتر بالنتيجة ذاتها بهدف دون مقابل، إذ تغلب على ليتشي في الجولة الماضية.

وفي المباراتين أحرز لاوتارو مارتينيز هدفي إنتر من صناعة فرانشيسكو بيو إسبوزيتو.

وقدم إسبوزيتو 3 تمريرات حاسمة في بطولة الدوري للموسم الحالي وجميعهم لقائد الفريق لاوتارو مارتينيز.

ويعد إسبوزيتو أكثر لاعب يصنع لزميل واحد أهداف في بطولة الدوري بـ 3 صناعات بالتساوي مع أرون مارتين إلى ليو أوستيجارد ثنائي جنوى.

وأحرز لاوتارو الهدف في الدقيقة 20 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لم يتحرك لها الحارس.

وانتقم إنتر من هزيمته أمام أودينيزي في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

ووضع إنتر الضغط على منافسيه ميلان ونابولي قبل خوضهما مباراة الجولة الحالية بهذا الفوز.

وعزز إنتر صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي بالوصول للنقطة 49.

بينما تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة 26 في المركز العاشر.

إنتر أودينيزي الدوري الإيطالي
