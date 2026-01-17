جوارديولا: الفريق الأفضل فاز.. ومن السهل قول إن دالوت كان يستحق الطرد

أقر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن غريمه مانشستر يونايتد استحق الفوز على فريقه

وكسر مانشستر يونايتد سلسلة اللاهزيمة لغريمه مانشتسر سيتي في المباريات الـ10 الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد على سيتي 2-0 ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني عبر شبكة سكاي سبورتس: "الفريق الأفضل هو من فاز، عندما يكون فريق ما أفضل منك عليك أن تتقبل ذلك. كان لديه طاقة لم تكن لدينا، لذا أهنئه".

وأضاف "الأهداف التي استقبلناها جاءت بطريقة سيئة. لم نسيطر على المباراة، وبشكل عام يمكننا الحديث عن لقطة هنا أو هناك، لكن واجبنا هو تحليل المباراة ككل، ومانشستر يونايتد كان الأفضل".

وشدد "لم نشكل أي تهديد، ولم نقم بعرضيات أو تحركات لمحاولة الفوز بالمباراة. هذا أيضًا جزء من الطاقة، الفوز أو الخسارة يتعلق بما نفعله بالكرة أيضًا وليس فقط بدونها، الأمر لا يتعلق بلاعب واحد".

وأكمل "كان الهدف من تبديلاتي هو إراحة اللاعبين جزئيا".

وأتم "ديوجو دالوت يستحق بطاقة حمراء؟ يمكن قول ذلك وكانت ستغير مجرى المباراة. تحدث الكثير والكثير من الحالات. من السهل أن آتي إلى هنا وأقول إنه كان يجب أن تكون بطاقة حمراء، لكن الأمر ليس كذلك، لن نتطور إذا كان هذا هو مبرر الفوز أو الخسارة. لكي تفعل ذلك يجب أن تقدم أداءً أفضل، ونحن لم نفعل ذلك".

مانشستر سيتي تلقى الهزيمة الأولى في المباراة العاشرة، بعدما تعادل في 3 مباريات وفاز في 6 خلال المباريات الأخيرة بالدوري.

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد نجح في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في ظهور الأول كمدرب للفريق.

بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 43 بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر.