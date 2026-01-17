أربيلوا: سأعمل على استخراج أفضل ما لدى فينيسيوس.. وأعرف مصدر هذه الصافرات

شدد ألفارو أربيلوا المدير الفني لـ ريال مدريد على أنه سيحاول استخراج أفضل ما في فينيسيوس جونيور رغم صافرات الاستهجان التي تعرض لها البرازيلي والفريق بأكمله اليوم.

وانتصر ريال مدريد على ليفانتي بنتيجة 2-0 في الدوري الإسباني بعد أيام من توديع كأس ملك إسبانيا على يد ألباسيتي بنتيجة 3-2 ورحيل تشابي ألونسو من منصب المدير الفني.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بالنسبة لي، كمدرب لريال مدريد، الأمر واضح تمامًا. سأعمل على استخراج أفضل ما لدى فينيسيوس. سأطلب من لاعبي فريقي البحث عنه. إنه شجاع، يتمتع بشخصية قوية، دافع عن هذا النادي بكل قوة، وهو من أكثر اللاعبين غموضًا في العالم، إن لم يكن أكثرهم. إنه يجسد ما يجب أن يكون عليه لاعب ريال مدريد".

وأضاف عن صافرات الاستهجان ضد البرازيلي قائلا: "لا أعتقد أنهم يستهجنونه في كل مباراة. أكن احترامًا كبيرًا لهذا الجمهور لأن توقعاتهم العالية تدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم. لا ينبغي لأحد أن ينسى ما فعله فينيسيوس هنا؛ حمل الفريق على كتفيه وفاز لنا بالألقاب. إنه واحد منا وسيظل كذلك لفترة طويلة".

وتابع "أردا جولر قادر على اللعب في مراكز مختلفة، ولديه خبرة جيدة جداً بالنسبة لعمره. لقد عمل بجد أمام ألباسيتي وهو موهبة مميزة وفريدة من نوعها".

وعن الهتافات ضد فلورنتينو بيريز رئيس النادي: "أعرف مصدر هذه الصافرات، هذه الحملات؛ إنها ليست من أشخاص لا يحبون فلورنتينو، بل من أشخاص لا يحبون ريال مدريد. لن يخدعوني؛ إنه أهم شخص في هذا النادي إلى جانب برنابيو، ونحن مشجعو ريال مدريد ندرك ما قدمه فلورنتينو لهذا النادي. نعرف مصدر هذه الصافرات".

وأتم عن أداء مبابي: "أشكره على جهوده لأننا نعلم أن ركبته تؤلمه. كان بإمكانه التراجع، لكن أول ما فعله هو تمرير الكرة بين قدمي في الروندو للترحيب بي. إنه شيء سأتذكره طوال حياتي؛ إنه قائد بالفطرة، وآمل أن تتحمل ركبته لأننا سنحتاجه".

سجل ثنائية الملكي كل من كيليان مبابي وراؤول أسينسيو.

ويعد ذلك أول فوز لأربيلوا مع ريال مدريد بعد خسارة مفاجأة ضد ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا منتصف الأسبوع الماضي.

ويتولى أربيلوا تدريب الملكي خلفا لتشابي ألونسو الذي رحل عقب خسارة السوبر الإسباني.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد لـ 48 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر الذي يحل ضيفا على ريال سوسيداد غدا السبت.