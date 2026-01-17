كاريك: علينا ألا نبالغ بالتفاؤل بعد الفوز على مانشستر سيتي

السبت، 17 يناير 2026 - 18:27

كتب : FilGoal

مايكل كاريك

حذر مايكل كاريك المدير الفني لمانشستر يونايتد من التفاؤل الزائد بعد الفوز على مانشستر سيتي في دربي المدينة.

وكسر مانشستر يونايتد سلسلة اللاهزيمة لغريمه مانشتسر سيتي في المباريات الـ10 الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد على سيتي 2-0 ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإنجليزي عبر بي بي سي سبورت: "كنت مهتما قبل المباراة بكيفية ترتيب الأمور خلال التحضيرات، ليس دائما من السهل على اللاعبين التعامل مع ذلك، تمكنا من تبسيط المعلومات لهم".

وأضاف "مانشستر سيتي فريق مذهل ويجبرك على العمل بجد من أجل الكثير من الأمور داخل المباراة، لذا كان علينا أن نكون حذرين، لكن التعامل كان جيدا".

وشدد "كنت خائفا من الحماس الزائد يؤدي إلى اتخاذ قرارات سيئة".

وكشف "أعتقد أن الوضع دائمًا مختلف من الداخل مقارنة بالخارج. لكن بالنسبة لي عند دخولي شعرت بأن اللاعبين يهتمون حقًا ويرغبون في التعلم ويريدون المساعدة. ليس هناك الأنا التي تجعلهم يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء".

وأنهى حديثه قائلا: "يجب أن نبني على ذلك طوال الموسم. لا نريد أن نبالغ في التفاؤل".

مانشستر سيتي تلقى الهزيمة الأولى في المباراة العاشرة، بعدما تعادل في 3 مباريات وفاز في 6 خلال المباريات الأخيرة بالدوري.

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد نجح في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في ظهور الأول كمدرب للفريق.

بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 43 بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر.

مايكل كاريك مانشستر يونايتد مانشستر سيتي
