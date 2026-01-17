كأس عاصمة مصر – زد يتأهل رغم الخسارة من الكهرباء.. وتعادل يجمع الاتحاد والحرس

زد - كهرباء الإسماعيلية

تأهل زد إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر رغم الخسارة بنتيجة 2-1 من كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة.

وتعادل الاتحاد السكندري سلبيا مع حرس الحدود وينتظر موقفه من التأهل للدور المقبل.

وفي استاد بتروسبورت فاز كهرباء الإسماعيلية بعد 5 تعادلات متتالية في مرحلة المجموعات.

وتقدم زد بهدف مازن ياسر في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني قلب الكهرباء الطاولة بهدف علي سليمان في الدقيقة 67.

ورفع الأريتري رصيده لـ 5 أهداف في البطولة في صدارة ترتيب الهدافين.

وفي الدقيقة 88 خطف عبد الله عبد الرحمن هدف الفوز القاتل للضيوف.

وفي لقاء آخر أقيم على ملعب جهاز الرياضة انتهت الحرس ضد الاتحاد بتعادل سلبي.

اللقاء شهد مشاركة الخماسي الجديد مع الاتحاد عبد الرحمن جودة وأفشة ويسري وحيد ومحمود عبد العاطي في التشكيل الأساسي، ومشاركة خالد عبد الفتاح كبديل.

ويتصدر المصري ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة ويليه زد برصيد 10 نقاط.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 8 نقاط ويحتاج من أجل التأهل ألا يحقق وادي دجلة في المجموعة الخامسة أي نتيجة إيجابية من أجل أن يتأهل كأفضل أصحاب مركز ثاني.

ويتأهل لربع النهائي كل أول وثاني وأفضل فريقين احتلا المركز الثالث في ترتيب المجموعات الـ 3.

وتأهل حتى الآن 6 فرق هي طلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبي وبتروجت والمصري وزد.

زد الاتحاد كأس عاصمة مصر كهرباء الإسماعيلاية
