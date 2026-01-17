انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

لوكمان يسجل الاخيرة لنيجيريا

محمود صابر يسجل لمصر

أيوبي يسجل لنيجيريا

رامي ربيعة يسجل

موسيس سيمونز يسجل

عمر مرموش يهدر

أكور أدامز يسجل

محمد صلاح يهدر

مصطفى شوبير يتصدى لركلة الجزاء الأولى

نهاية المباراة بالتعادل

ق 81: فرصة من مرموش والحارس يتصدى بعد تمريرة من صلاح

ق 80: فرصة لنيجيريا وتدخل حمدي فتحي

ق 73: نزول إبراهيم عادل بدلا من مصطفى محمد

ق 65: نزول أليكس إيوبي

ق 60: نزول عمر مرموش ومحمود صابر بدلا من تريزيجيه وزيزو

ق 53: مصطفى شوبير يتألق

ق 46: هدف غير محتسب بسبب التسلل من لوكمان الذي شارك بداية الشوط الثاني بعد تسلل على أكور أدامز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 38: إلغاء الهدف بسبب خطأ ضد أوناتشو ضد حمدي فتحي

ق 35: هدف أول لمنتخب نيجيريا

ق 35: شوبير يتصدى

ق 30: فرصة من صلاح بعد عرضية من محمد هاني والكرة تصطدم في القائم

ق 16: تمريرة من صلاح والحارس يبعدها قبل تريزيجيه

ق 6: سقوط إمام عاشور

ق 2: عرضية من تريزيجيه والحارس يمسك الكرة

انطلاق المباراة