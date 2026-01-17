تشكيل نيجيريا - أوسيمين ولوكمان على الدكة أمام مصر.. وأوناتشو يقود الهجوم

أجرى إريك شيل المدير الفني لـ نيجيريا عدة تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة مصر في مباراة المركز الثالث من أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة مصر على الميدالية البرونزية.

وأجرى شيل عدة تغييرات أبرزها جلوس الثنائي فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان على مقاعد البدلاء.

ويبدأ أوجو أجبو بدلا من كالفين باسي لتعويضه بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وجاء تشكيل نيجيريا

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي

الدفاع: برايت أوسي صامويل – أوجو أجبو – سامي أجايي – برونو أوناميتشي

الوسط: ديلي باشيرو – صامويل شوكويزي – رافائيل أونديكا

الهجوم: موسيس سيمون – بول أوناتشو – أكور آدامز

وعلى مقاعد البدلاء: فرانسيس أوزهو – زايدو سانوسي – أديمولا لوكمان – فرانك أونيكا – فيكتور أوسيمين – محمد عثمان – أماس أوباسوجي – شيدزوي أوازيم – شيدرا أيجوك – سليم لاوال – أبناظير أكينسانميرو – ريان أليبسيو – تشوكو نادي.

ويغيب عن النسور الخضر كالفين باسي للإيقاف وسيريل ديسيريه للإصابة.

