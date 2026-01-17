تشكيل نيجيريا - أوسيمين ولوكمان على الدكة أمام مصر.. وأوناتشو يقود الهجوم
السبت، 17 يناير 2026 - 17:17
كتب : FilGoal
أجرى إريك شيل المدير الفني لـ نيجيريا عدة تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة مصر في مباراة المركز الثالث من أمم إفريقيا 2025.
ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة مصر على الميدالية البرونزية.
وأجرى شيل عدة تغييرات أبرزها جلوس الثنائي فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان على مقاعد البدلاء.
ويبدأ أوجو أجبو بدلا من كالفين باسي لتعويضه بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.
وجاء تشكيل نيجيريا
حراسة المرمى: ستانلي نوابالي
الدفاع: برايت أوسي صامويل – أوجو أجبو – سامي أجايي – برونو أوناميتشي
الوسط: ديلي باشيرو – صامويل شوكويزي – رافائيل أونديكا
الهجوم: موسيس سيمون – بول أوناتشو – أكور آدامز
وعلى مقاعد البدلاء: فرانسيس أوزهو – زايدو سانوسي – أديمولا لوكمان – فرانك أونيكا – فيكتور أوسيمين – محمد عثمان – أماس أوباسوجي – شيدزوي أوازيم – شيدرا أيجوك – سليم لاوال – أبناظير أكينسانميرو – ريان أليبسيو – تشوكو نادي.
Your #SuperEagles to take on the Pharoahs of Egypt.#EGYNGA #AFCON2025 pic.twitter.com/6LB8YX4XZ8— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) January 17, 2026
ويغيب عن النسور الخضر كالفين باسي للإيقاف وسيريل ديسيريه للإصابة.