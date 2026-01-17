أول فوز لـ أربيلوا.. ريال مدريد يعبر ليفانتي بثنائية بعد مفاجأة كأس الملك

انتصر ريال مدريد على ليفانتي محققا الفوز الأول تحت قيادة ألفارو أربيلوا المدير الفني الجديد للفريق بنتيجة 2-0 في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية الملكي كل من كيليان مبابي وراؤول أسينسيو.

ويعد ذلك أول فوز لأربيلوا مع ريال مدريد بعد خسارة مفاجأة ضد ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا منتصف الأسبوع الماضي.

ويتولى أربيلوا تدريب الملكي خلفا لتشابي ألونسو الذي رحل عقب خسارة السوبر الإسباني.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد لـ 48 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر الذي يحل ضيفا على ريال سوسيداد غدا السبت.

وصف المباراة

أهدر مبابي في الدقيقة 10 فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم.

وتألق تيبو كورتوا في التصدي لفرصة من ليفانتي كادت أن تنهي الشوط الأول بتقدم الضيوف في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني مرت فرصة تشواميني أعلى العارضة في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 57 احتسب الحكم ركلة جزاء بعد مطالعة تقنية الفيديو.

وسجل مبابي الهدف الأول للملكي في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وأصبح مبابي ثاني أكثر فرنسي تسجيلا للأهداف تاريخيا برصيد 412 هدفا متفوقا على تيري هنري.

كما بات أول لاعب فرنسي يسجل 30 هدفا أو أكثر في 8 مواسم متتالية بالدوريات الـ 5 الكبرى.

وأضاف راؤول أسينسيو الهدف الثاني برأسية قوية على يمين الحارس في الدقيقة 65.

وحاول إيفان روميرو تهديد مرمى ريال مدريد لكن كرته علت العارضة في الدقيقة 71.

ومنع ماتيو ريان فرصة محققة من جود بيلينجهام في الدقيقة 78.

وحاول لاعبو ريال مدريد توسيع الفارق لكن دون جديد لتنتهي المباراة بانتصار.