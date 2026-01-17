تشكيل منتخب مصر - خالد صبحي ظهير أيسر ومصطفى محمد أساسي ضد نيجيريا

يبدأ خالد صبحي كظهير أيسر بقميص منتخب مصر ضد نيجيريا في مباراة المركز الثالث من أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا اليوم في السادسة مساءً على الميدالية البرونزية.

وشهد التشكيل عدة تغييرات في ظل الغيابات التي ضربت منتخب مصر.

وتحول منتخب مصر لخطة 4-3-3 بدلا من 5-3-2 التي لعب بها منذ الجولة الثانية للمجموعات وحتى نصف النهائي.

يبدأ حمدي فتحي قلب دفاع لتعويض غياب حسام عبد المجيد للإيقاف وياسر إبراهيم للإصابة.

ويعوض خالد فتحي غياب أحمد فتوح ومحمد حمدي بسبب الإصابة في مركز الظهير الأيسر.

وفي الوسط يبدأ مهند لاشين أساسيا لتعويض غياب مروان عطية بسبب الإيقاف.

فيبدأ مصطفى شوبير في حراسة المرمى بدلا من محمد الشناوي، وللمرة الثانية في البطولة يبدأ مصطفى محمد في الهجوم.

وجاء تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – حمدي فتحي – خالد صبحي

الوسط: مهند لاشين – أحمد سيد "زيزو" – إمام عاشور

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – محمود حسن "تريزيجيه"

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – محمد صبحي – محمد إسماعيل – أحمد عيد – محمود صابر – محمد شحاتة – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – أسامة فيصل – عمر مرموش.

وتأتي غيابات منتخب مصر عن اللقاء: محمد حمدي وأحمد فتوح وياسر إبراهيم للإصابة، ومروان عطية وصلاح محسن للإيقاف وحسام عبد المجيد لتراكم البطاقات الصفراء.