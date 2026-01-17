تشكيل منتخب مصر - خالد صبحي ظهير أيسر ومصطفى محمد أساسي ضد نيجيريا

السبت، 17 يناير 2026 - 16:42

كتب : FilGoal

مصر ضد السنغال

يبدأ خالد صبحي كظهير أيسر بقميص منتخب مصر ضد نيجيريا في مباراة المركز الثالث من أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا اليوم في السادسة مساءً على الميدالية البرونزية.

وشهد التشكيل عدة تغييرات في ظل الغيابات التي ضربت منتخب مصر.

أخبار متعلقة:
هدية لـ أرسنال.. مانشستر يونايتد يكسر سلسلة سيتي في الظهور الأول لـ كاريك تشكيل ليفربول - إيكيتيكي أساسي وفيرتز جناح ضد بيرنلي موتسيبي يعلن تعديل موعد النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا وكيله لـ الجول: الأهلي أتم اتفاقه لضم هادي رياض.. في انتظار التنفيذ

وتحول منتخب مصر لخطة 4-3-3 بدلا من 5-3-2 التي لعب بها منذ الجولة الثانية للمجموعات وحتى نصف النهائي.

يبدأ حمدي فتحي قلب دفاع لتعويض غياب حسام عبد المجيد للإيقاف وياسر إبراهيم للإصابة.

ويعوض خالد فتحي غياب أحمد فتوح ومحمد حمدي بسبب الإصابة في مركز الظهير الأيسر.

وفي الوسط يبدأ مهند لاشين أساسيا لتعويض غياب مروان عطية بسبب الإيقاف.

فيبدأ مصطفى شوبير في حراسة المرمى بدلا من محمد الشناوي، وللمرة الثانية في البطولة يبدأ مصطفى محمد في الهجوم.

وجاء تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – حمدي فتحي – خالد صبحي

الوسط: مهند لاشين – أحمد سيد "زيزو" – إمام عاشور

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – محمود حسن "تريزيجيه"

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – محمد صبحي – محمد إسماعيل – أحمد عيد – محمود صابر – محمد شحاتة – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – أسامة فيصل – عمر مرموش.

Image

وتأتي غيابات منتخب مصر عن اللقاء: محمد حمدي وأحمد فتوح وياسر إبراهيم للإصابة، ومروان عطية وصلاح محسن للإيقاف وحسام عبد المجيد لتراكم البطاقات الصفراء.

منتخب مصر أمم إفريقيا نيجيريا
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا – مصر (0)-(0) نيجيريا.. إلى ركلات الترجيح تشكيل نيجيريا - أوسيمين ولوكمان على الدكة أمام مصر.. وأوناتشو يقود الهجوم موتسيبي يعلن تعديل موعد النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا أمم إفريقيا - بن صغير: لم أتوقع أن تكون الكرة الإفريقية بتلك الصعوبة أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: نريد أن تصل أصوات الجماهير إلى 100 ديسيبيل ضد السنغال أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السنغال: جاهزون للعودة بالكأس.. لقد فزنا على مصر الأفضل في القارة 4 شكاوي من السنغال قبل مواجهة المغرب في نهائي كأس إفريقيا مواعيد مباريات السبت 17 يناير - مصر تواجه نيجيريا.. وليفربول وسيتي وأرسنال وريال مدريد
أخر الأخبار
برناردو سيلفا: مانشستر يونايتد يستحق الفوز.. وكان يجب طرد دالوت 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(0) أرسنال.. فرص غير مكتملة 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وضع الضغط على منافسيه.. إنتر يُسقط أودينيزي بهدف 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشيلسي ينهي سلسلة النتائج السلبية بفوز أول في الدوري مع روزينيور ساعة | الدوري الإنجليزي
ليفربول يفرط في نقطتين أمام بيرنلي ويتعادل للمرة الرابعة على التوالي ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - 3 تغييرات من أرتيتا أمام فورست.. وعودة رايا لحراسة المرمى ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: الفريق الأفضل فاز.. ومن السهل قول إن دالوت كان يستحق الطرد ساعة | الكرة الأوروبية
أربيلوا: سأعمل على استخراج أفضل ما لدى فينيسيوس.. وأعرف مصدر هذه الصافرات ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة 4 مصدر من منتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا
/articles/521430/تشكيل-منتخب-مصر-خالد-صبحي-ظهير-أيسر-ومصطفى-محمد-أساسي-ضد-نيجيريا