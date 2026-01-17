وكيله لـ الجول: الأهلي أتم اتفاقه لضم هادي رياض.. في انتظار التنفيذ

السبت، 17 يناير 2026 - 16:02

كتب : FilGoal

منتخب مصر - هادي رياض

كشف محمد سلامة وكيل هادي رياض مدافع بتروجت آخر تطورات الأهلي لضم موكله.

ويواصل الأهلي محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال محمد سلامة لـFilGoal.com :"الأهلي أتم اتفاقه مع بتروجت لضم هادي رياض. ننتظر تفعيل الاتفاق لإتمام الصفقة بشكل رسمي".

أخبار متعلقة:
مهاجم أربيل العراقي: الأهلي قدم عرضا رسميا لضمي خبر في الجول - توروب يفكر في إضافة الأسيوطي لقائمة الأهلي الإفريقية دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة كأس عاصمة مصر - طلائع الجيش ينتصر على الأهلي ويتصدر ويتأهل لربع النهائي

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com عن هذا الأمر: "سيتم حسم أمر ضم هادي رياض مدافع بتروجت خلال 48 ساعة".

ويبلغ هادي رياض من العمر 27 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وكان هادي رياض قد انتقل من نادي شربين إلى ناشئين وادي دجلة.

كما سبق له اللعب لفريقي حرس الحدود وكفر الشيخ على سبيل الإعارة.

وانتقل هادي رياض إلى بتروجت في صيف 2021 قادما من وادي دجلة.

ولعب هادي رياض 43 مباراة مع بتروجت وسجل هدفين.

الأهلي هادي رياض
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: قابيل ضمن خياراتنا.. وأوقفنا مفاوضات رمضاوي مصدر مقرب من رشدان لـ في الجول: اللاعب فسخ عقده مع الأهلي.. وعرض أوروبي وآخر من الزمالك خبر في الجول - الأهلي يقرر نقل أجانب الشباب لـ دلفي.. و2 تحت السن في الطريق "رحلة جديدة لكن الجذور واحدة".. المصري يستعير العش من الأهلي إلى النسور الخضراء.. مصطفى العش ينضم إلى المصري خبر في الجول - المحكمة الرياضية تؤكد حكم فيفا وتلزم الزمالك بسداد مستحقات نداي مهاجم أربيل العراقي: الأهلي قدم عرضا رسميا لضمي خبر في الجول - توروب يفكر في إضافة الأسيوطي لقائمة الأهلي الإفريقية
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: قابيل ضمن خياراتنا.. وأوقفنا مفاوضات رمضاوي 3 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل نيجيريا - أوسيمين ولوكمان على الدكة أمام مصر.. وأوناتشو يقود الهجوم 21 دقيقة | أمم إفريقيا
أول فوز لـ أربيلوا.. ريال مدريد يعبر ليفانتي بثنائية بعد مفاجأة كأس الملك 29 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) بيرنلي.. ركلة جزاء مهدرة 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل منتخب مصر - خالد صبحي ظهير أيسر ومصطفى محمد أساسي ضد نيجيريا 55 دقيقة | أمم إفريقيا
هدية لـ أرسنال.. مانشستر يونايتد يكسر سلسلة سيتي في الظهور الأول لـ كاريك ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - إيكيتيكي أساسي وفيرتز جناح ضد بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيله لـ الجول: الأهلي أتم اتفاقه لضم هادي رياض.. في انتظار التنفيذ ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 4 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل
/articles/521427/وكيله-لـ-الجول-الأهلي-أتم-اتفاقه-لضم-هادي-رياض-في-انتظار-التنفيذ