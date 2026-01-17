وكيله لـ الجول: الأهلي أتم اتفاقه لضم هادي رياض.. في انتظار التنفيذ

كشف محمد سلامة وكيل هادي رياض مدافع بتروجت آخر تطورات الأهلي لضم موكله.

ويواصل الأهلي محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال محمد سلامة لـFilGoal.com :"الأهلي أتم اتفاقه مع بتروجت لضم هادي رياض. ننتظر تفعيل الاتفاق لإتمام الصفقة بشكل رسمي".

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com عن هذا الأمر: "سيتم حسم أمر ضم هادي رياض مدافع بتروجت خلال 48 ساعة".

ويبلغ هادي رياض من العمر 27 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وكان هادي رياض قد انتقل من نادي شربين إلى ناشئين وادي دجلة.

كما سبق له اللعب لفريقي حرس الحدود وكفر الشيخ على سبيل الإعارة.

وانتقل هادي رياض إلى بتروجت في صيف 2021 قادما من وادي دجلة.

ولعب هادي رياض 43 مباراة مع بتروجت وسجل هدفين.