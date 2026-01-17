موتسيبي يعلن تعديل موعد النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا

السبت، 17 يناير 2026 - 15:46

كتب : FilGoal

حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في إفريقيا - باتريس موتسيبي

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعديل موعد إقامة النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

وتقام النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا في كينيا وتنزانيا وأوغندا عام 2027.

وقال باتريس موتسيبي رئيس كاف في مؤتمر صحفي: "كان ينبغي أن تقام النسخة المقبلة في (كينيا وتنزانيا أوغندا) في شهر فبراير، لكننا نا بنقلها لشهر أغسطس لمنحهم فرصة لإنفاق الكثير من المال عند تنظيم البطولة القادمة بعد سنتين".

وأضاف "شاهدت جميع المنتخبات الـ 24 المشاركة في كأس إفريقيا، وتشرفت بمشاهدتهم جميعا، تجربة تعلم عظيمة، ونرى كيف يدير الحكام المباريات، واجتمعت بهم قبل البطولة وأخبرتهم أننا نثق في مستواهم وأخلاقهم ونزاهتهم".

وكشف "شعرت بالفخر عندما حضر مبابي لمتابعة البطولة لأصوله الإفريقية، وكذلك زين الدين زيدان وكوندي ولاعبون أخرون، سعدنا بتواجدهم وتشجيعهم لأفضل اللاعبين في إفريقيا".

ويلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية في تمام التاسعة مساء الأحد.

وفاز المنتخب المغربي على نظيره النيجيري بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

فيما تجاوز منتخب السنغال نظيره المصري بهدف نظيف سجله ساديو ماني.

وتوج المنتخب السنغالي بلقب وحيد عام 2021، فيما توج المنتخب المغربي بلقب 1976.

واستضافت المغرب كأس الأمم الإفريقية بداية من 21 ديسمبر الماضي، حتى موعد المباراة النهائية يوم 18 يناير.

وتقام المباراة النهائية على ملعب مولاي عبد الله في الرباط

