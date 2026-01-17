مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) ليفانتي.. جووول الثاااني

السبت، 17 يناير 2026 - 15:13

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في مواجهة مرتقبة بالدوري الإنجليزي.

ويلعب ريال مدريد ضد ليفانتي ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.

لمتابعة مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي دقيقة بدقيقة من هنا.

ق 65: جووول راؤول أسينسيو يسجل من رأسية قوية في الشباك

ق 55: جووول مبابي يسجل من ركلة جزاء

ق40 تصدي رائع من كورتوا يمنع ليفانتي من تسجيل الهدف الأول

ق10 مبابي يهدر فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول لريال مدريد.

انطلاق المباراة

ريال مدريد
