مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) ليفانتي.. جووول الثاااني
السبت، 17 يناير 2026 - 15:13
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في مواجهة مرتقبة بالدوري الإنجليزي.
ويلعب ريال مدريد ضد ليفانتي ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.
لمتابعة مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي دقيقة بدقيقة من هنا.
ق 65: جووول راؤول أسينسيو يسجل من رأسية قوية في الشباك
ق 55: جووول مبابي يسجل من ركلة جزاء
ق40 تصدي رائع من كورتوا يمنع ليفانتي من تسجيل الهدف الأول
ق10 مبابي يهدر فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول لريال مدريد.
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أربيلوا: سأعمل على استخراج أفضل ما لدى فينيسيوس.. وأعرف مصدر هذه الصافرات أول فوز لـ أربيلوا.. ريال مدريد يعبر ليفانتي بثنائية بعد مفاجأة كأس الملك تشكيل ريال مدريد - مبابي وفينيسيوس جونيور يقودان الهجوم أمام ليفانتي بعد قرب رحيله.. سبورت: فليك يقرر استبعاد درو من التدريبات سبورت: درو فيرنانديز يخبر فليك برحيله من برشلونة مؤتمر أربيلوا: رودريجو لن يكون متاحا أمام ليفانتي.. والناس يبحثون عن كبش فداء شبكة ESPN: تير شتيجن يمنح الضوء الأخضر للانتقال إلى جيرونا إلى ربع النهائي.. برشلونة يتجنب مفاجآت الكأس ويطيح بـ راسينج سانتاندير