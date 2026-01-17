تشكيل ريال مدريد - مبابي وفينيسيوس جونيور يقودان الهجوم أمام ليفانتي

السبت، 17 يناير 2026 - 14:10

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

يقود الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور هجوم ريال مدريد أمام ليفانتي.

ويلعب ريال مدريد ضد ليفانتي بعد قليل ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وأعلن ألفارو أربيلوا تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفانتي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي -راؤول أسينسيو - دين هويسين - ألفارو كاريراس

خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

خط الهجوم: كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة وبفارق أقل 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

