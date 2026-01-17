تشكيل ريال مدريد - مبابي وفينيسيوس جونيور يقودان الهجوم أمام ليفانتي
السبت، 17 يناير 2026 - 14:10
كتب : FilGoal
يقود الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور هجوم ريال مدريد أمام ليفانتي.
ويلعب ريال مدريد ضد ليفانتي بعد قليل ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.
وأعلن ألفارو أربيلوا تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفانتي كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي -راؤول أسينسيو - دين هويسين - ألفارو كاريراس
خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام
خط الهجوم: كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - فينيسيوس جونيور.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة وبفارق أقل 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.
نرشح لكم
أربيلوا: سأعمل على استخراج أفضل ما لدى فينيسيوس.. وأعرف مصدر هذه الصافرات أول فوز لـ أربيلوا.. ريال مدريد يعبر ليفانتي بثنائية بعد مفاجأة كأس الملك مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) ليفانتي.. جووول الثاااني بعد قرب رحيله.. سبورت: فليك يقرر استبعاد درو من التدريبات سبورت: درو فيرنانديز يخبر فليك برحيله من برشلونة مؤتمر أربيلوا: رودريجو لن يكون متاحا أمام ليفانتي.. والناس يبحثون عن كبش فداء شبكة ESPN: تير شتيجن يمنح الضوء الأخضر للانتقال إلى جيرونا إلى ربع النهائي.. برشلونة يتجنب مفاجآت الكأس ويطيح بـ راسينج سانتاندير