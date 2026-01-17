أمم إفريقيا - بن صغير: لم أتوقع أن تكون الكرة الإفريقية بتلك الصعوبة

شدد إلياس بن صغير لاعب منتخب المغرب على أنه لم يتوقع أن تكون كرة القدم الإفريقية بتلك الصعوبة التي وجدها.

إلياس بن صغير النادي : باير ليفركوزن المغرب

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة السنغال غدا الأحد في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال بن صغير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعداء بالوصول للمباراة النهائية ونعرف أن الأمر مهم جدا لبلندا وشعبنا خاصىة عندما تكون لاعب في الت 20 من عمرك وترى مدى رغبة القجامى في ذلك، ونشعر بالإثارة للمشاركة في النهائي".

وتابع "عندما حظيت بفرصة الانضمام للمجموعة قبل عامين وتلقينا الهزيمة من جنوب إفريقيا كانت فترة صعبة ولكننا عملنا سويا مع مدربنا والآن في النسخة التالية نحن بكامل تركيزنا".

وأضاف "عندما فزنا على نيجيريا ورأيت لاعبين مثل ياسين بونو وبراهيم دياز يبكون معرفتهم بصعوبة الفوز في أمم إفريقيا فإن الرغبة تزيد في تحقيق الفوز".

وأتم "لم أكن أتخيل أن كرة القدم الإفريقية بهذه الصعوبة وهناك لاعبون رائعون ربما أحيانا ليسوا معروفين، ويمكنني إفادة اللاعبين الأصغر سنا بالخبرة التي حصلت عليها خلال عامين".

وكان منتخب المغرب قد وصل إلى النهائي بعد الفوز على نيجيرا بركلات الترجيح، بينما فازت السنغال على مصر بهدف دون رد.