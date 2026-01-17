أمم إفريقيا - بن صغير: لم أتوقع أن تكون الكرة الإفريقية بتلك الصعوبة

السبت، 17 يناير 2026 - 14:06

كتب : FilGoal

إلياس بن صغير - المغرب - الأرجنتين - باريس 2024

شدد إلياس بن صغير لاعب منتخب المغرب على أنه لم يتوقع أن تكون كرة القدم الإفريقية بتلك الصعوبة التي وجدها.

إلياس بن صغير

النادي : باير ليفركوزن

المغرب

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة السنغال غدا الأحد في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال بن صغير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعداء بالوصول للمباراة النهائية ونعرف أن الأمر مهم جدا لبلندا وشعبنا خاصىة عندما تكون لاعب في الت 20 من عمرك وترى مدى رغبة القجامى في ذلك، ونشعر بالإثارة للمشاركة في النهائي".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: نريد أن تصل أصوات الجماهير إلى 100 ديسيبيل ضد السنغال أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السنغال: جاهزون للعودة بالكأس.. لقد فزنا على مصر الأفضل في القارة أمم إفريقيا – إبراهيم حسن: غياب فتوح وياسر إبراهيم عن مواجهة نيجيريا أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن

وتابع "عندما حظيت بفرصة الانضمام للمجموعة قبل عامين وتلقينا الهزيمة من جنوب إفريقيا كانت فترة صعبة ولكننا عملنا سويا مع مدربنا والآن في النسخة التالية نحن بكامل تركيزنا".

وأضاف "عندما فزنا على نيجيريا ورأيت لاعبين مثل ياسين بونو وبراهيم دياز يبكون معرفتهم بصعوبة الفوز في أمم إفريقيا فإن الرغبة تزيد في تحقيق الفوز".

وأتم "لم أكن أتخيل أن كرة القدم الإفريقية بهذه الصعوبة وهناك لاعبون رائعون ربما أحيانا ليسوا معروفين، ويمكنني إفادة اللاعبين الأصغر سنا بالخبرة التي حصلت عليها خلال عامين".

وكان منتخب المغرب قد وصل إلى النهائي بعد الفوز على نيجيرا بركلات الترجيح، بينما فازت السنغال على مصر بهدف دون رد.

إلياس بن صغير أمم إفريقيا
نرشح لكم
تشكيل منتخب مصر - خالد صبحي ظهير أيسر ومصطفى محمد أساسي ضد نيجيريا موتسيبي يعلن تعديل موعد النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: نريد أن تصل أصوات الجماهير إلى 100 ديسيبيل ضد السنغال أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السنغال: جاهزون للعودة بالكأس.. لقد فزنا على مصر الأفضل في القارة 4 شكاوي من السنغال قبل مواجهة المغرب في نهائي كأس إفريقيا مواعيد مباريات السبت 17 يناير - مصر تواجه نيجيريا.. وليفربول وسيتي وأرسنال وريال مدريد أمم إفريقيا – إبراهيم حسن: غياب فتوح وياسر إبراهيم عن مواجهة نيجيريا أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) بيرنلي.. بداية اللقاء دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل منتخب مصر - خالد صبحي ظهير أيسر ومصطفى محمد أساسي ضد نيجيريا 15 دقيقة | أمم إفريقيا
هدية لـ أرسنال.. مانشستر يونايتد يكسر سلسلة سيتي في الظهور الأول لـ كاريك 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - إيكيتيكي أساسي وفيرتز جناح ضد بيرنلي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله لـ الجول: الأهلي أتم اتفاقه لضم هادي رياض.. في انتظار التنفيذ 55 دقيقة | الدوري المصري
موتسيبي يعلن تعديل موعد النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا ساعة | أمم إفريقيا
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) ليفانتي.. جووول الثاااني ساعة | الدوري الإسباني
انتهت في الدوري الإنجليزي - يونايتد(2)-(0) سيتي.. انتصار الشياطين الحمر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 4 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل
/articles/521422/أمم-إفريقيا-بن-صغير-لم-أتوقع-أن-تكون-الكرة-الإفريقية-بتلك-الصعوبة