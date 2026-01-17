أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: نريد أن تصل أصوات الجماهير إلى 100 ديسيبيل ضد السنغال

ناشد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب جماهيره بوصول أصواتهم إلى 100 ديسيبل خلال مواجهة السنغال.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة السنغال في نهائي أمم إفريقيا 2025.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعيد بخوض نهائي أمم إفريقيا على ملعبنا، وأي مدرب سيكون سعيدًا بذلك، ومتبقي لنا مباراة واحدة فقط ضد واحد من أقوى الفرق، لدينا هدف منذ عامين بعد أن خسرنا في كوت ديفوار ونأمل أن نكون بالمستوى غدًا".

وواصل "العامل الحاسم بالنسبة لنا هو التحكم في انفعالاتنا بالنظر إلى الضغط لأننا نلعب على ملعبنا، وكيفية التعامل مع العواطف، ضد تنزانيا الـ 25 دقيقة الأولى لم تكن جيدة ثم صححنا المسار، وضد نيجيريا اللاعبون عرفوا أن عليهم الاسترخاء وأن هذه مباراة كرة قدم يجب أن نلعبها ونستمتع بها".

وأكمل "السنغال لها تجربة كبيرة والفرق الكبرى تتواجد دائمًا في النهاية للمنافسة على الكأس، ونأمل ألا نثق في أنفسنا أكثر من اللازم، الحظوظ متساوية ولكننا نملك 51% منها بسبب الجماهير".

وتابع "من الناحية البدنية لعبنا نصف ساعة أكثر، ولكن عندما تريد الفوز بالبطولة يجب أن تبذل كل جهد ممكن وأن نضع ما حدث في كأس العالم بالاعتبار، ولدينا مجموعة جيدة ولا أعتقد أن أيًّا منهم سيشعر بالتراجع في اللياقة".

وواصل "هدفنا هو هدف البلد بأكمله، سنخوض نهائيًا نأمل أن يكون البداية فقط وليس الأخير للمغرب، ومنذ بدأت حاولت تغيير العقلية، لا أريد الفوز باللقب ونكون سعداء ثم لا نصل إلى نهائي آخر، وسواء فزنا أم لا يجب أن نبدأ من جديد منذ الغد للاستعداد للمنافسة على لقب جديد، وأتحدث عن ذلك من الخسارة من جنوب إفريقيا والهدف هو أن نستمر في عملنا".

وشدد "الأمر لا يتعلق بالهزيمة أو الفوز، أركز على أن نقدم أفضل ما لدينا وأن نجعل بلدنا فخورًا، نريد تحقيق اللقب وغدًا سيكون من الصعب التحكم في الانفعالات، لدي مباراة لأخوضها في الميدان ثم يمكنك أن تسألني عن الفوز أو الخسارة".

وأردف "أتمنى أن تصل الأصوات غدًا إلى 100 ديسيبل في الملعب لأننا نحتاج إلى الجماهير، وأتمنى أن تؤثر على لاعبي السنغال، هنا الأمر مختلف عن اللعب في دورتموند أو مارسيليا أو أي ملعب آخر في العالم".

وأكمل "لدينا مواهب وهناك فرق أخرى لديها مواهب مثل السنغال ومصر وكوت ديفوار، ولكن الفريق الذي يفوز ليس من يملك المواهب الفردية، بل على الفريق بالكامل أن يلعب معًا، منتخب السنغال يجري كثيرًا في المساحات بالكرة أو بدون كرة".

وشدد "هذه ليست أول مباراة نهائية لي وخسرت نهائي 2004، وأخبرت اللاعبين ألا يرتكبوا نفس الأخطاء".

وكشف "لدي علاقة قوية مع السنغال، نريد الفوز ويريدون الفوز، ولكن مهما يحدث لن يؤثر على علاقتنا بالسنغاليين".

وأضاف "الأخطاء التحكيمية والنقاش عن التحكيم متواجد في كل مكان في إفريقيا وأوروبا، والأمر مؤسف، نحن نركز على أنفسنا فقط، وإذا نظرنا إلى التحكيم في كوت ديفوار دائمًا ما نجد من يشكو، وأعتقد أن الأمر يتعلق بالعقلية في إفريقيا، لدينا قارة تتقدم وتتطور، ولدينا مدربون محليون في النهائي ولدينا حكام في مستوى عالٍ، علينا أن نواصل العمل وأن نعرف أن هناك أخطاء دائمًا ما سيتم الحديث عنها في أي بطولة في العالم، وأخبر اللاعبين أن الأخطاء ستحدث دائمًا يومًا في صالحنا ويومًا ضدنا، ويحيا التحكيم الإفريقي واللاعبون الأفارقة والكرة الإفريقية".

وأتم "عقلية براهيم دياز رائعة، وهو يأتي ليفوز ويصنع الفارق، وهو جزء من الفريق وتمكن من التسجيل في 5 مباريات ويشارك في اللعب بشكل كبير، وسعداء بما يقدمه للمغرب ونأمل أن تتم مراعاة ذلك، هناك لاعبون يأتون للعب مع المغرب ويبذلون كل جهد ممكن، وهذه تجربة ستظل في ذهنه طوال حياته خاصة لو فزنا باللقب، ومتأكد من أنه سيعود لريال مدريد بثقة وإمكانيات أكبر".

وفاز منتخب المغرب في نصف النهائي على نيجيريا بركلات الترجيح، بينما فازت السنغال على مصر بهدف دون رد.

