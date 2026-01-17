وفاة رئيس نادي فيورنتينا
السبت، 17 يناير 2026 - 12:25
كتب : FilGoal
أعلن نادي فيورنتينا وفاة رئيسه روكو كوميسو عن عمر يناهز 76 عاما.
وتوفي كوميسو بعد صراع طويل مع المرض.
وقرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وقوف اللاعبين دقيقة حداد في كل المباريات التي ينظمها خلال الأسبوع الحالي.
كوميسو إيطالي الجنسية، سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عمر الـ 12 وبدأ مسيرته كرجل أعمال على مدار السنوات.
ويعد كوميسو أحد رواد الأعمال في مجال تلفزيون الكابل بالولايات المتحدة.
واستحوذ كوميسو على نادي فيورنتينا منذ عام 2019.
وخلال فترة ملكيته ورئاسته للنادي وصل فيورنتينا إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي مرتين.
وتأتي الوفاة وسط فترة صعبة لفيورنتينا منذ بداية الموسم الحالي مع احتلاله المركز الـ 18 المؤدي للهبوط حتى الآن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.
