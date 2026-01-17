سكاي: باريس سان جيرمان توصل لاتفاق لضم درو فيرنانديز موهبة برشلونة

كشف فلوريان بليتنبرج الصحفي بشبكة سكاي سبورت ألمانيا عن توصل باريس سان جيرمان لاتفاق مع درو فيرنانديز لاعب برشلونة لضمه خلال شهر يناير الحالي.

وفقا للتقارير الإسبانية فإن اللاعب الشاب أخبر هانز فليك برغبته في الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وأشارت سكاي إلى أن باريس سان جيرمان اتفق مع اللاعب على ضمه مع تفعيل الشرط الجزائي في عقده.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد درو مع برشلونة 6 ملايين يورو.

وتراقب عدة أندية وضعية اللاعب وإمكانية ضمه إذا لم يفعل باريس الشرط الجزائي وأبرزهم بوروسيا دورتموند وتشيلسي ومانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة سبورت فإن قرار المدرب الألماني باستبعاد اللاعب الإسباني من تدريبات الفريق الأول لتفاديه أي إصابة محتملة مع قرب رحيله.

ووفقا للصحيفة فإن فليك مقتنع أن اللاعب فقد تركيزه على العمل مع الفريق.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في 2027.

ولعب درو 5 مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة خلال الموسم الجاري وصنع هدفا دون التسجيل.

وفي حال رحيل درو فلن يكون الأول، إذ غادر مارك جويو بطريقة مشابهة.

وغادر جويو في صيف 2024 إلى تشيلسي مقابل الشرط الجزائي الذي كان يبلغ 6 ملايين يورو أيضا.