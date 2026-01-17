مواعيد مباريات السبت 17 يناير - مصر تواجه نيجيريا.. وليفربول وسيتي وأرسنال وريال مدريد

السبت، 17 يناير 2026 - 10:32

كتب : FilGoal

منتخب مصر - نيجيريا - إمام عاشور

يشهد اليوم السبت الموافق 17 يناير 2026 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 17 يناير والقنوات الناقلة.

ويلعب منتخب مصر ضد نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا.

وفي الدوري الإنجليزي يواجه مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد في ديربي مرتقب.

فيما يلعب ليفربول ضدبيرنلي، ويحل أرسنال ضيفا على نوتنجهام فورست.

وفي الدوري الإسباني، يواجه ريال مدريد نظيره ليفانتي.

كما تقام اليوم 4 مباريات ضمن مسابقة كأس عاصمة مصر.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

كأس إفريقيا

مصر × نيجيريا.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

كأس إفريقيا منتخب مصر منتخب نيجيريا
